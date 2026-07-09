Archive & ORF Vienna Radio Symphony Orchestra
Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, παρουσιάζει τους Archive και την ORF Vienna Radio Symphony Orchestra σε μια ξεχωριστή ηχογράφηση από τα FM4 Radio Sessions της Βιέννης.
Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, παρουσιάζει τους Archive και την ORF Vienna Radio Symphony Orchestra σε μια ξεχωριστή ηχογράφηση από τα FM4 Radio Sessions της Βιέννης.Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 19:00.
Με τη χαρακτηριστική μίξη ηλεκτρονικής μουσικής, trip-hop, post-rock και κινηματογραφικών ηχοτοπίων, οι Archive έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πολυσχιδή σχήματα της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Οι συνθέσεις τους διακρίνονται για τη συναισθηματική ένταση, τις ατμοσφαιρικές ενορχηστρώσεις και τη διαρκή καλλιτεχνική αναζήτηση, δημιουργώντας έναν ήχο που ξεπερνά τα όρια των μουσικών ειδών.
Η ηχογράφηση που θα απολαύσουμε προέρχεται από τα FM4 Radio Sessions στο ORF RadioKulturhaus της Βιέννης, μια σειρά συναυλιών που φιλοξενεί σημαντικούς καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής. Σε αυτή την ιδιαίτερη εμφάνιση, οι Archive συμπράττουν με την ORF Vienna Radio Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Gottfried Rabl, παρουσιάζοντας γνωστά τραγούδια τους σε νέες, συμφωνικές ενορχηστρώσεις.
Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική μουσική εμπειρία, όπου η δύναμη της ροκ και ηλεκτρονικής έκφρασης συναντά τον πλούτο του συμφωνικού ήχου, αναδεικνύοντας νέες διαστάσεις στο έργο των Archive .
Στη συναυλία συμμετείχαν:
- Lisa Motram,φωνή
- Dave Pen, φωνή, κιθάρα
- Jimmy Coles
- Mickey Hurcombe, κιθάρα
- Jonathan Noyce, μπάσο
- Darius Keeler, πλήκτρα
- Steve (Smiley) Barnard, ντραμς
- ORF Vienna Radio Symphony Orchestra
- Gottfried Rabl, Διεύθυνση Ορχήστρας
Πρόγραμμα:
- Broken Bits
- Look at us
- Wake Up Strange
- Bullets
- Glass Minds
- Patterns
- Goodbye
- Heads Are Gonna Roll
- Bastardised Ink
- Shine Out Power
- City Walls
- Hate
- Controlling Crowds
- Again
Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2026, στις 19:00.
Info
EBU Live Sessions
Αποκλειστικά στο ERT εcho
Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους
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