Archive & ORF Vienna Radio Symphony Orchestra

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, παρουσιάζει τους Archive και την ORF Vienna Radio Symphony Orchestra σε μια ξεχωριστή ηχογράφηση από τα FM4 Radio Sessions της Βιέννης.Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 19:00.

Με τη χαρακτηριστική μίξη ηλεκτρονικής μουσικής, trip-hop, post-rock και κινηματογραφικών ηχοτοπίων, οι Archive έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πολυσχιδή σχήματα της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Οι συνθέσεις τους διακρίνονται για τη συναισθηματική ένταση, τις ατμοσφαιρικές ενορχηστρώσεις και τη διαρκή καλλιτεχνική αναζήτηση, δημιουργώντας έναν ήχο που ξεπερνά τα όρια των μουσικών ειδών.

Η ηχογράφηση που θα απολαύσουμε προέρχεται από τα FM4 Radio Sessions στο ORF RadioKulturhaus της Βιέννης, μια σειρά συναυλιών που φιλοξενεί σημαντικούς καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής. Σε αυτή την ιδιαίτερη εμφάνιση, οι Archive συμπράττουν με την ORF Vienna Radio Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Gottfried Rabl, παρουσιάζοντας γνωστά τραγούδια τους σε νέες, συμφωνικές ενορχηστρώσεις.

Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική μουσική εμπειρία, όπου η δύναμη της ροκ και ηλεκτρονικής έκφρασης συναντά τον πλούτο του συμφωνικού ήχου, αναδεικνύοντας νέες διαστάσεις στο έργο των Archive .

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Lisa Motram, φωνή

φωνή Dave Pen, φωνή, κιθάρα

φωνή, κιθάρα Jimmy Coles

Mickey Hurcombe, κιθάρα

κιθάρα Jonathan Noyce, μπάσο

μπάσο Darius Keeler, πλήκτρα

πλήκτρα Steve (Smiley) Barnard, ντραμς

ντραμς ORF Vienna Radio Symphony Orchestra

Gottfried Rabl, Διεύθυνση Ορχήστρας

Πρόγραμμα:

Broken Bits

Look at us

Wake Up Strange

Bullets

Glass Minds

Patterns

Goodbye

Heads Are Gonna Roll

Bastardised Ink

Shine Out Power

City Walls

Hate

Controlling Crowds

Again

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2026, στις 19:00.

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Αποκλειστικά στο ERT εcho

Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους

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