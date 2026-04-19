Ο Kosmos 93,6 τιμά τον Prince ON AIR

Δέκα χρόνια χωρίς τον «Purple One»

Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Απριλίου στις ραδιοφωνικές εκπομπές του Kosmos 93,6, με αφορμή την συμπλήρωση δέκα χρόνων από το θάνατο του Prince Rogers Nelson, αποτίει φόρο τιμής σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς που ανέδειξε ποτέ η ποπ κουλτούρα. Ο σταθμός που ξέρει να τιμά την μεγάλη μουσική, μέσα από τις εκπομπές του, ανοίγει ένα μουσικό παράθυρο στην κληρονομιά του μεγάλου καλλιτέχνη .

ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

Breakfast στον Κόσμο, 08:00-10:00

Αν οι Τρεις Σωματοφύλακες του funk ήταν ο James Brown, o George Clinton και ο Sly Stone, o Prince ήταν ο D' Artagnan τους. Ο Προκόπης Δούκας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον μεγάλο και αδικοχαμένο δημιουργό από τη Μινεάπολη, με κομμάτια από όλη του τη δισκογραφία.

Bright Side of the Road, 12:00-14:00

Ιστορίες από τις ηχογραφήσεις τραγουδιών του Prince έτσι όπως τις αφηγούνται οι σπουδαίοι μουσικοί και παραγωγοί που συνεργάστηκαν μαζί του, ανασύρει ο Γιώργος Μουχταρίδης.

Round Midnight, 22:00-00:00

Μετά το θάνατο του Prince, βρέθηκαν στο στούντιο του χιλιάδες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις και μόνο κάποιες από αυτές εκδόθηκαν (ως “Piano & A Microphone 1983” και “Originals”). Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη επιλέγει τις καλύτερες, μαζί με μερικά ξεχωριστά re-edits.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

Με Άλλον αEΡA, 16:00-18:00

Η ιδιοφυΐα του Prince ως one-man band, οι αντιφάσεις της προσωπικότητάς του και το αστείρευτο δημιουργικό του σύμπαν. O Κωνσταντίνος Παντζόγλου σε μια προσέγγιση που δεν εστιάζει μόνο στον καλλιτέχνη αλλά και στον άνθρωπο, που συνεχίζει να εμπνέει πέρα από τον μύθο.

Από τις 45 στις 33 Στροφές, 20:00-22:00

Ο θρυλικός “Ήχος της Μινεάπολης” και ο πόλεμος του Prince με την μουσική βιομηχανία: Ο Πέτρος Αδάμ θυμάται την σύγκρουσή του με την Warner Bros και πώς προσπάθησαν να τον περιορίσουν οδηγώντας τον να καινοτομήσει και στο μείζον ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου μ την ζωντανή μετάδοσης της συναυλίας των Idra Kayne Full Band Project στο Studio E της ΕΡΤ με παρουσία κοινού.

Ο Prince έφυγε. Η μουσική του μένει για πάντα.