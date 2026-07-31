Γιατί η «Οδύσσεια» μάς αφορά ακόμη;

Γιατί η «Οδύσσεια» εξακολουθεί να μας συγκινεί και να μας εμπνέει τρεις χιλιάδες χρόνια μετά;

Αυτή την Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026, στις 11:00 ώρα Ελλάδας, η Κατερίνα Μπατζάκη υποδέχεται στην αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, “Infinitely Curious”, τον καθηγητή Αγγλικής Φιλολογίας Scott J. Masson από το Τορόντο του Καναδά, σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο διαχρονικό έπος του Ομήρου.

Μαζί προσεγγίζουν την «Οδύσσεια» όχι απλώς ως μια συναρπαστική ιστορία περιπέτειας, αλλά ως ένα βαθύ ταξίδι στην ανθρώπινη ψυχή. Συζητούν τις ψυχολογικές, φιλοσοφικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του έργου, το νόημα της Ιθάκης και τα «τέρατα» που κρύβουμε μέσα μας. Παράλληλα, αναζητούν τους λόγους για τους οποίους το ομηρικό αριστούργημα εξακολουθεί να φωτίζει τα μεγάλα ερωτήματα και τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής.

Η συζήτηση στρέφεται επίσης στις σύγχρονες αναγνώσεις της «Οδύσσειας», ανοίγοντας έναν γόνιμο διάλογο γύρω από τον πόλεμο, τη μνήμη, την αλήθεια, την ηθική και τις ιστορίες που επιλέγει να αφηγείται κάθε πολιτισμός.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 05:00 ώρα Ελλάδας.

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