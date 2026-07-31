Ο Βασίλης Κώστας στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Την Κυριακή 02 Αυγούστου 2026 στις 23:00 από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας παρουσιάζει τον διεθνούς φήμης λαουτίστα Βασίλη Κώστα.

Ένας βραβευμένος μουσικός, που μάλιστα, το 2023 ήταν υποψήφιος για το βραβείο Grammy στις ΗΠΑ. Ο Βασίλης Κώστας είναι λαουτίστας, συνθέτης και παιδαγωγός από την Ήπειρο. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς όπως ο γνωστός πιανίστας Danilo Perez και έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, όπως το Garnegie Hall και το Montreal Jazz Festival. Έχει μάλιστα βραβευθεί από την πολιτεία της Μασαχουσέτης (Artist Fellowship in the Traditional Arts), για την πολύτιμη προσφορά του στην προώθηση της Ηπειρώτικης μουσικής στις ΗΠΑ. Έχει επίσης συνεργαστεί και κυκλοφορήσει δύο δίσκους με τον αξέχαστο Πετρολούκα Χαλκιά, πριν δημιουργήσει τον δικό του “Lena” τον οποίο παρουσιάζουμε απόψε. Μια δουλειά με εξαιρετικούς μουσικούς να τον πλαισιώνουν αλλά και με ένα κουαρτέτο εγχόρδων.

Ο Βασίλης Κώστας εκπροσωπεί τη νεότερη γενιά μουσικών της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που συνδυάζει τα παραδοσιακά ακούσματα και βιώματα με συστηματικές μουσικές σπουδές και με παράλληλη διεύρυνση προς την jazz και τις μουσικές του κόσμου.

Να είστε εκεί!

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 02 Αυγούστου – 23:00

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 & ertecho.gr