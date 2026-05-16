Η Hellena στη “Δική μας Πόλη”

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” με τον Θέμη Ροδαμίτη φιλοξενεί την τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσική παραγωγό Hellena. Η καλεσμένη στο στούντιο θα μιλήσει στην εκπομπή για τους δικούς της μύθους, εμπνευσμένη από την γενέτειρά της, στη σκιά της οικίας των Θεών του Ολύμπου: μύθοι που την ενέπνευσαν και της έδωσαν την δύναμη να δημιουργήσει μουσικές παντρεύοντας ονειρικά και σκοτεινά στοιχεία, ωμοί και υπαρξιακοί στίχοι και πλούσια, δυναμικά φωνητικά.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνις καταρρίπτει τις μεμονωμένες μουσικές κατηγοριοποιήσεις και ενσωματώνει μουσικές από dream pop, indie rock, electro και ελληνική παραδοσιακή μουσική, ανάμεσα σε πολλά ακόμη είδη.

Θα μιλήσει για την συμμετοχή της στις μουσικές σκηνές, για τις ανεξάρτητες κυκλοφορίες της και την επιτυχημένη πορεία τους, για τις συνεργασίες της με μουσικούς από όλο τον κόσμο, για την συμμετοχή και τις συνεντεύξεις σε σημαντικά μέσα επικοινωνίας της Ευρώπης καθώς και τις δισκογραφικές της παραγωγές, που η κάθε μία παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση : Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη στις 05:00-06:00 το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου.

Ακρόαση της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· Στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store.

· Διαδικτυακά από το ertecho.gr (τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ) https://www.ertecho.gr/radio/i-foni-tis-elladas/

· Στην Ελλάδα, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

· Δορυφορικά μέσω Hellas Sat και Hotbird.

