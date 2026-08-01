Η τραγουδίστρια και συνθέτρια Hellena στη «Δική μας Πόλη»

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Η Δική μας Πόλη» φιλοξενεί τη Hellena, τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσική παραγωγό, η οποία διαμορφώνει τη δική της μουσική πρόταση, συνδυάζοντας στοιχεία της pop με επιρροές από τη dream pop, την indie rock, την electro και την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Στη συζήτησή της με τον Θέμη Ροδαμίτη μιλά για τις επιρροές και τους προσωπικούς της μύθους που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι μουσικές της ισορροπούν ανάμεσα στο ονειρικό και το σκοτεινό, με υπαρξιακούς στίχους και έντονη εκφραστικότητα.

Μέσα από τη διαδρομή και το έργο της, σκιαγραφείται το πορτρέτο μιας σύγχρονης δημιουργού που αναζητά διαρκώς νέους τρόπους μουσικής έκφρασης.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 05:00 ώρα Ελλάδας.

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