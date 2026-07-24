Infinitely Curious: Η ψευδαίσθηση της μοναξιάς

Αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στις 11:00 π.μ ώρα Ελλάδας, η αγγλόφωνη εκπομπή «Infinitely Curious» στη Φωνή της Ελλάδας προσκαλεί τους ακροατές σε ένα ταξίδι σκέψης γύρω από μία από τις πιο καθολικές, αλλά και λιγότερο κατανοητές ανθρώπινες εμπειρίες: τη μοναξιά.

Με οδηγό την ψυχολογία, τη νευροεπιστήμη, τη φιλοσοφία, την πνευματικότητα και την αρχαία ελληνική σκέψη, η Κατερίνα Μπατζάκη διερευνά το ερώτημα: Είμαστε πραγματικά μόνοι ή μήπως το συναίσθημα της μοναξιάς είναι εν τέλει μια αυταπάτη; Την ελκύουμε ή μπορούμε και να την ξορκίσουμε;

Από τον Έντγκαρ Άλαν Πόε και τον Άλμπερτ Αϊνστάιν μέχρι τον Osho και τον καθηγητή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Yale, Paul Bloom, η εκπομπή εξερευνά τη διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και τη δημιουργική μοναχικότητα, αναζητά τους λόγους για τους οποίους η σύγχρονη κοινωνία αισθάνεται πιο αποκομμένη από ποτέ, παρά την πρωτοφανή τεχνολογική διασύνδεση, και εξετάζει τι μας αποκαλύπτει η τεχνητή νοημοσύνη για τη βαθύτερη ανθρώπινη ανάγκη μας: να μας βλέπουν, να μας ακούν και να μας κατανοούν πραγματικά.

Από την Αρχαία Ελλάδα και τα βουδιστικά μοναστήρια έως τα μικρά χωριά και τον σημερινό ψηφιακό κόσμο, το επεισόδιο στοχάζεται πάνω στην αίσθηση του ανήκειν, την ενσυναίσθηση, την ανθρώπινη σύνδεση και ακόμη και τον φόβο του να πεθάνουμε μόνοι, προσφέροντας μια νέα οπτική σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας.

Παραγωγή – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στις 11:00 ώρα Ελλάδας

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