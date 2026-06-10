Ο Jazzie B των Soul II Soul στο Κόσμος 93,6

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Kosmos 93,6 παρουσιάζει μια αποκλειστική συνέντευξη με τον Jazzie B, τον ιδρυτή και ψυχή των Soul II Soul, του συγκροτήματος που γεννήθηκε στο Λονδίνο των 80s και έγραψε ιστορία στην βρετανική μουσική σκηνή.

Ο βραβευμένος με δύο Grammy καλλιτέχνης μίλησε στην Κλάουντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική: το hip hop και τη soul των 90s που σφράγισαν μια γενιά, τη διαχρονική φιλοσοφία των Soul II Soul και την επίδρασή τους στη σύγχρονη R&B και neo-soul σκηνή. Μιλά επίσης για την Ελλάδα και την επερχόμενη εμφάνισή τους στο Sani Festival στις 8 Αυγούστου.

Από τα “Back to life” και “Keep on movin’” ως τις νέες γενιές δημιουργών που έχουν επηρεαστεί από το έργο τους, η κουβέντα αυτή είναι μια σπάνια ευκαιρία να ακούσουμε από κοντά έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της σύγχρονης μουσικής ιστορίας και της χορευτικής μουσικής.

Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.

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