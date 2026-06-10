Σινέcast: Ζούμε Ανάμεσά σας

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται την ακτιβίστρια , φωτογράφο και δημιουργό ντοκιμαντέρ Μαρία Κατσικαδάκου (aka Cyber) και τον μουσικό Γιώργο Λιονάκη με την ταινία Ζούμε Ανάμεσά σας (2026).

Μας μιλούν για το πώς είναι να ζεις καθημερινά με τον διαβήτη , μια πάθηση αρκετά διαδεδομένη, που ολοένα αυξάνεται αλλά ωστόσο δεν έχει την ανάλογη ορατότητα. Η Μαρία Cyber που υπογράφει την σκηνοθεσία της ταινίας , μας παρουσιάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων με διαβήτη τύπου 1, μέσα από ιστορίες που ξεφεύγουν από τα στερεότυπα και αποτυπώνουν την πραγματική ζωή με έναν ανθρώπινο και καθόλου ιατρικό τρόπο! Μας φωνάζουν γλυκά πως ζουν ανάμεσά μας!!

Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και προβάλλεται για πρώτη φορά στην Αθήνα , την Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Μικρή Σκηνή της Στέγης στις 20.30.

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ της ταινίας και από τραγούδια του Glykouli.gr

Info

Σινέcast -Αποκλειστικά στο ERT εcho -Από Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στις 17:00

Επιμέλεια, παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Ηχοληψία – Μοντάζ: Νίκος Σαββοργινάκης

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη

Σινέcast

Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά! Κάθε επεισόδιο ζωντανεύει μια ταινία μέσα από συνεντεύξεις, αποσπάσματα και μουσικές. Ένα ηχητικό ταξίδι, με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του.