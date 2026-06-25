Μαριάννα Κάλμπαρη και Άγγελος Μπούρας στο «Drama Therapy» 

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, Μαριάννα Κάλμπαρη, και ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας, παρουσιάζουν την παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες – The Loom».

Η νέα παραγωγή του Θεάτρου Τέχνης επιχειρεί μια προσέγγιση της «Οδύσσειας» με αφετηρία την ιστορία της Πηνελόπης αλλά και όλων των γυναικών που εμφανίζονται στο ομηρικό έπος στη σκια του ηρωικού Οδυσσέα, σιωπηλές, υποταγμένες, περιορισμένες σε αυστηρά προκαθορισμένους ρόλους και σε ασφυκτικούς, περίκλειστους χώρους.

Οι Πηνελοπιάδες των σιωπηλών γυναικών γίνονται η πρώτη ύλη μιας υβριδικής παραστατικής εμπειρίας που συνδυάζει την αφήγηση (Μαριάννα Κάλμπαρη), με τον χορό, την ακροβασία (Χριστίνα Σουγιουλτζή), τη μουσική, το τραγούδι και τη χρήση του αργαλειού (Φοίβη Βλάσση).

Οι «Πηνελόπες» παρουσιάζονται κάθε Δευτέρα (μέχρι της 27 Ιουλίου) στο αίθριο του ιστορικού Μεγάρου Αρσάκη, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του Θεάτρου Τέχνης με τη Στοά Culture.

Screenshot

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERT εcho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.