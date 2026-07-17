Μαθαίνοντας αλλιώς, με τη Σμαράγδα Αλεξανδρή και την ομάδα του project «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ»
H εκπομπή “Ο Μίτος της Αριάδνης” επιστρέφει με το δεύτερο μέρος της συζήτησης με τη δημιουργική ομάδα πίσω από το project «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ».
Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή “Ο Μίτος της Αριάδνης” επιστρέφει με το δεύτερο μέρος της συζήτησης με τη δημιουργική ομάδα πίσω από το project «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ».
Η Σμαράγδα Αλεξανδρή, founder και CEO του «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ» και δημιουργός του project «Η Γεωγραφία είναι Πολύ Κουλ», η Ναταλία Μαυρωτά, εικονογράφος και γραφίστρια, καθώς και ο Κώστας Πλησιώτης, υπεύθυνος επικοινωνίας και καλλιτεχνικών δράσεων, μιλούν για έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης: μέσα από το γέλιο, τη συζήτηση, τη μουσική, τον χορό, τα ταξίδια, το παιχνίδι, την παρατήρηση και την περιέργεια.
Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη
Μετάδοση: Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, 10:00 ώρα Ελλάδας
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