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Μαθαίνοντας αλλιώς, με τη Σμαράγδα Αλεξανδρή και την ομάδα του project «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ»

Μαθαίνοντας αλλιώς, με τη Σμαράγδα Αλεξανδρή και την ομάδα του project «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ»
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 10:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

H εκπομπή “Ο Μίτος της Αριάδνης” επιστρέφει με το δεύτερο μέρος της συζήτησης με τη δημιουργική ομάδα πίσω από το project «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ».

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Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή “Ο Μίτος της Αριάδνης” επιστρέφει με το δεύτερο μέρος της συζήτησης με τη δημιουργική ομάδα πίσω από το project «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ».

Η Σμαράγδα Αλεξανδρή, founder και CEO του «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ» και δημιουργός του project «Η Γεωγραφία είναι Πολύ Κουλ», η Ναταλία Μαυρωτά, εικονογράφος και γραφίστρια, καθώς και ο Κώστας Πλησιώτης, υπεύθυνος επικοινωνίας και καλλιτεχνικών δράσεων, μιλούν για έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης: μέσα από το γέλιο, τη συζήτηση, τη μουσική, τον χορό, τα ταξίδια, το παιχνίδι, την παρατήρηση και την περιέργεια.

Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη
Μετάδοση: Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, 10:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)
  • Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238
  • Email: thevoiceofgreece@ert.gr
  • Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert
Μαθαίνοντας αλλιώς, με τη Σμαράγδα Αλεξανδρή και την ομάδα του project «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ»
TAGS η γεωγραφία είναι πολύ κουλΚώστας ΠλησιώτηςΝαταλία ΜαυρωτάΠολυ κουλΣμαράγδα Αλεξανδρή
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