«Νυχτωδία»: Μια συναυλιακή ωδή στη νύχτα

Μέσα από έργα των Johannes Brahms, Morten Lauridsen, Bob Chilcott, Ευριπίδη Μπέκου, Richard Strauss (σε χορωδιακή επεξεργασία του Χρήστου Κτιστάκη), κ.α. το πρόγραμμα ξεδιπλώνει διαφορετικές όψεις της νύχτας: τη γαλήνη, το μυστήριο, τη νοσταλγία και την περισυλλογή.

Από τον λυρισμό της ρομαντικής εποχής έως τη σύγχρονη χορωδιακή δημιουργία, η συναυλία συνθέτει ένα μουσικό ταξίδι κάτω από τον έναστρο ουρανό, αναδεικνύοντας τη διαχρονική έμπνευση που αντλεί η τέχνη από τη νύχτα και τα ουράνια τοπία.

Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του Αστεροσκοπείου και η ερμηνευτική αρτιότητα της Χορωδίας της ΕΡΤ υπόσχονται μια βραδιά όπου μουσική και ουρανός συναντώνται σε έναν κοινό τόπο ονείρου και στοχασμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Bob Chilcott: A Little Jazz Mass (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)

Johannes Brahms: O Schöne Nacht, Οp. 92, No. 1

Waldemar Åhlén: Sommarpsalm, text: Carl David af Wirsén

Morten Lauridsen: Sure On This Shinning Night, text: James Agee

Ευριπίδης Μπέκος: Hope is the Thing with Feathers, σε πρώτη εκτέλεση, ποίηση: E. Dickinson

Eric Whitacre: The Seal Lullaby, text: Rudyard Kipling

Johann Strauss Jr.: Νυκτωδία, χορωδιακή επεξεργασία: Χρήστος Κτιστάκης, ποίημα: Hermann von Gilm, μετάφραση- προσαρμογή: Κώστας Λαμπρούλης

Johnny Mandel: The Shadow of Your Smile, χορωδιακή επεξεργασία: Gene Puerling, text: Paul Francis Webster, σόλο: Αλεξάνδρα Πλέσσια

Eriks Esenvalds: My Song, text: Rabindranath Tagore, σόλο: Χιάν Οκ Λη

Πιάνο: Θάνος Μαργέτης

Μουσική διεύθυνση : Δημήτρης Κτιστάκης