Ο Γιάννης Νικολάου στη Φωνή της Ελλάδας

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00-14:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” υποδέχεται στον στούντιο τον συνθέτη και τραγουδοποιό Γιάννη Νικολάου.

Σε μια συζήτηση εφ όλης της ύλης με τον Θέμη Ροδαμίτη, ο καλεσμένος θα αναφερθεί στη μεγάλη και ενδιαφέρουσα πορεία του στον ελληνικό τραγούδι. Θα μιλήσει για τις συνεργασίες του, για την ποίηση που αγαπά και που σε πολλές περιπτώσεις έκανε τραγούδι, για τις επιτυχημένες διασκευές του σε κορυφαίους Έλληνες συνθέτες. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη δημιουργία του συγκροτήματος Λαθρεπιβάτες, μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό.

Θα μιλήσει για τις κοινωνικές ανησυχίες του, για τις αγαπημένες του πόλεις, για την αξία του παραμυθιού και του παιχνιδιού στη ζωή, τη σημασία της αισιοδοξίας και της ελπίδας, ενώ ιδιαίτερη θα γίνει στον νέο του δίσκο “Έσω Τοπία”.

Στην εκπομπή συμμετέχουν ο Παντελής Θαλασσινός, ο Βασίλης Σκουλάς και η νεαρά ερμηνεύτρια Ιωάννα Χατζηδάκι.

Ο Γιάννης Νικολάου θα παίξει με τη κιθάρα του ζωντανά στο στούντιο για τους ακροατές τραγούδια από το ελληνικού και διεθνές ρεπερτόριο. Συντονιστείτε!

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Ηχοληψία: Κώστας Κυριακάκης

Μετάδοση: Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00-14:00

