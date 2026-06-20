Το σημαντικότερο ταξίδι: Ανακαλύπτοντας την αξία σου

Τι θα γινόταν αν το σημαντικότερο ταξίδι που θα κάνετε ποτέ ήταν το ταξίδι της επιστροφής στον εαυτό σας;

Αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου, η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Infinitely Curious” με την Κατερίνα Μπατζάκη εξερευνά την αυτοεκτίμηση, την αυτοσυμπόνια, την αυθεντικότητα, το θάρρος και την τέχνη του να ζεις μια ζωή πραγματικά δική σου.

H Elizabeth Softky μιλά για τη θεραπεία και την αυτοσυμπόνια, ο Nick Nyalungu μας προκαλεί να επιλέξουμε τον δικό μας δρόμο αντί να ζούμε σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων, ο Egbert van Bart εξερευνά την αποδοχή και την παράδοση στη ροή της ζωής, ο Sam Althaus καλεί σε μια επανάσταση αυτοαγάπης, ενώ οι Jenny Jackson και Margy Malan αποκαλύπτουν γιατί ο φόβος μπορεί να είναι ο σημαντικότερος δάσκαλός μας.

Παραγωγή – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, 11:00 πμ. ώρα Ελλάδας

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