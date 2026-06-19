Πολιτιστική Ψυχοθεραπεία “Διαδρομές”

Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρις: Μιμή Ντενίση και Λάκης Γαβαλάς.

Μετά από μία σειρά επιτυχημένων Πολιτιστικών Ψυχοθεραπειών που αγκαλιάστηκαν θερμά από το κοινό, η Πολυθρόνα με την Εύχαρις, του Κέντρου Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένειας «Σύζευξη», επιστρέφει, αυτή τη φορά στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η νέα Πολιτιστική Ψυχοθεραπεία με τίτλο «Διαδρομές» είναι αφιερωμένη στις ορατές και αόρατες ρίζες που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας. Ρίζες που γεννιούνται μέσα από εμπειρίες, βιώματα, οικογενειακές μνήμες, πολιτιστικές επιρροές και καθοριστικές στιγμές. Ρίζες που άλλοτε μας στηρίζουν και άλλοτε δημιουργούν όρια, τα οποία καλούμαστε να αναγνωρίσουμε, να κατανοήσουμε και ενδεχομένως να υπερβούμε.

Σε αυτή τη μοναδική συνάντηση, δύο εμβληματικές προσωπικότητες του πολιτισμού, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς, θα μοιραστούν στην Πολυθρόνα με την Εύχαρις τη δική τους διαδρομή.

Η Ψυχολόγος -Ψυχοθεραπεύτρια Εύχαρις Παναγοπούλου, καθοδηγεί το κοινό σε ένα μοναδικό πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες μας στην αυτοπραγμάτωση: Ποια είναι η προσωπική διαδρομή του καθενός από εμάς; Ποια φράση καθόρισε τη ζωή και την πορεία μας; Είναι η γονεϊκότητα μία διαδρομή διαρκούς μεταμόρφωσης; Ποιες είναι οι ορατές και ποιες οι αόρατες ρίζες που μας συνοδεύουν; Πότε οι ρίζες λειτουργούν ως δύναμη και πότε ως όρια που μας περιορίζουν;

Οι απαντήσεις θα αναζητηθούν μέσα από μία πολυδιάστατη σκηνική εμπειρία που ενώνει ανθρώπους, γενιές και πολιτισμικές αναφορές, αναδεικνύοντας πως οι πιο διαφορετικές διαδρομές μπορούν τελικά να συναντηθούν. Όπως και σε κάθε Πολιτιστική Ψυχοθεραπεία στη σκηνή θα συνυπάρξουν διαφορετικοί κόσμοι που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν αντιφατικοί, αποκαλύπτοντας τελικά τα κοινά τους σημεία. Την Σκηνοθεσία υπογράφουν η Αλεξάνδρα Κασιούμη και ο Δημήτρης Βασιλειάδης. Την Μουσική και το Τραγούδι επιμελείται η Εύα Νούλα. Στην εκδήλωση συμμετέχουν το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος “Ελληνικό Αστέρι”, η Εφηβική Ομάδα Θραύσης, το Swing Academy, η θεατρική ομάδα “Όλα Καλά” και το Θεατρικό Εργαστήρι “Thespians”. Συμμετέχουν, επίσης, η Παιδική Χορωδία Δήμου Καλαμαριάς και η Παιδική Χορωδία Πυθαγορείου Ωδείου Θερμαϊκού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ελεονώρας Καλαϊτζίδου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με το ΠΜΣ «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία» του Τμήματος Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μέσα από τη μοναδική συνάντηση επιστήμης, τέχνης και βιωματικής συμμετοχής, η σκηνή μετατρέπεται σε έναν χώρο συλλογικής εμπειρίας, όπου οι προσωπικές διαδρομές αποκτούν συλλογικό νόημα και η αφήγηση μετατρέπεται σε μια ζωντανή, βιωματική εμπειρία.

Η Πολυθρόνα με την Εύχαρις δημιουργεί για ακόμη μία φορά ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, όπου το κοινό δεν είναι απλός θεατής αλλά ενεργό μέρος μιας ζωντανής ψυχοθεραπευτικής και πολιτιστικής εμπειρίας.

Γιατί τελικά… οι διαδρομές μας είναι η ιστορία μας.

Η εκδήλωση γίνεται για την στήριξη του έργου της ΣύΖευξις για την ενδυνάμωσή κάθε μορφή οικογένειας σήμερα

Το κέντρο Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένειας, ΣύΖευξη είναι ο μοναδικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός σε όλη την Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη που αξιοποιεί την επιστημονική γνώση ταυτόχρονα με την καλλιτεχνική δημιουργία, για την προαγωγή του ψυχικού εγγραμματισμού, και την ενδυνάμωση κάθε οικογένειας στην Ελλάδα σήμερα. Η ΣύΖευξη με μια σειρά προγραμμάτων αξιοποιεί την καλλιτεχνική δημιουργία για να στηρίξει και να ενδυναμώσει τη σύγχρονη οικογένεια και κάθε μέλος χωριστά, στην διαχείριση τόσο των καθημερινών προκλήσεων όσο και των πιο δύσκολων μεταβάσεων (υγείας, τραυματικά γεγονότα, απώλεια, θάνατος, βία). Ειδικά για το 2026 , το έργο της ΣύΖευξης στοχεύει στην παιδική ενδυνάμωση με τρεις άξονες, την πρόληψη της εξάρτησης στις οθόνες στην παιδική ηλικία, τη διασύνδεση της τρίτης ηλικίας με την παιδική ηλικία, την αντιμετώπιση του bullying στην εφηβεία, στη διαχείριση τραυματικών γεγονότων.

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 2310999154, info@syzefxi.org.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 95.8FM.