“Με βλέπεις” μια κινητική έρευνα για τη σύνδεση

Το έργο διαμορφώνεται ως μια κινητική σπουδή πάνω στον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο γύρω μας. Τρεις χορεύτριες συναντιούνται στη σκηνή, προσπαθώντας να μειώσουν την απόσταση που υπάρχει ανάμεσά τους και να αρθρώσουν, μέσα από την κίνηση, την ανάγκη τους για σύνδεση.

Στο πλαίσιο του πρώτου Mentorship Program που υλοποιείται με την υποστήριξη του The Supporting Act Foundation, με μέντορα την Πέρσα Σταματοπούλου, χορογράφο, καθηγήτρια σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού, η Στέλλα Διακάτουαναπτύσσει μια νέα χορογραφική παραγωγή που διερευνά το βλέμμα, την απόσταση, την εγγύτητα και την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή.

Στον πυρήνα της δημιουργίας βρίσκεται το ερώτημα: «Με βλέπεις;»

Ένα ερώτημα που ανοίγει ρωγμές στη θέαση, στον τρόπο που επιλέγουμε να δούμε ή να μη δούμε κάποιον, αλλά και στην ευαλωτότητα που γεννιέται όταν το βλέμμα γίνεται τόπος αναγνώρισης.

Το Mentorship Program της EXIS δημιουργεί ένα χώρο καθοδήγησης, έρευνας και εμπιστοσύνης, μέσα στον οποίο η δημιουργός έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την προσωπική της χορογραφική φωνή.

Η μέντορας λειτουργεί ως εξωτερικό βλέμμα, συνοδεύοντας τη διαδικασία μέσα από το διάλογο, την παρατήρηση και την καλλιτεχνική καθοδήγηση. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η EXIS υποστηρίζει τη μετάβαση αναπήρων καλλιτεχνών από την ερμηνεία στη δημιουργική ηγεσία, διεκδικώντας έναν χώρο όπου οι ανάπηροι/ες χορευτές/ριες αναγνωρίζονται και ως δημιουργοί, χορογράφοι και φορείς καλλιτεχνικής πρότασης.

Συντελεστές:

Χορογραφία: Στέλλα Διακάτου

Mentorship & Χορογραφική υποστήριξη: Πέρσα Σταματοπούλου

Ερμηνεία: Μαρία Βάθη, Στέλλα Διακάτου, Στέλλα Ντούλλου

Μουσική / Ηχητικός σχεδιασμός: Πάνος Γκίνης

Ακουστική Περιγραφή για Αισθητηριακή πρόσβαση: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη ATLAS E.P

Παραγωγή: Ομάδα Σύγχρονου Χορού ΈΞΙΣ

Με την υποστήριξη: The Supporting Act Foundation

Χώρος: ISON Dance-Theatre

Ημερομηνίες: 26, 27 & 28 Ιουνίου 2026

Ώρα: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/me-blepeis/