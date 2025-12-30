Το μεγαλύτερο φεστιβάλ χάλκινων πνευστών στην Ελλάδα ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στην Καστοριά και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό επετειακό event.

Τρομπέτες που ξεσηκώνουν, τούμπες που δονούν το έδαφος, νταούλια που χτυπούν κατευθείαν στην καρδιά. Οι μουσικές των Βαλκανίων ενώνονται σε μια εκρηκτική γιορτή, όπου ο ήχος γίνεται χορός και ο χορός γίνεται κοινή εμπειρία.

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ χάλκινων πνευστών στην Ελλάδα γιορτάζει 10 χρόνια ζωής και υποδέχεται κορυφαίες ορχήστρες από τον βαλκανικό χώρο, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται ένταση, συναίσθημα και αυθεντικότητα:

• Τα Χάλκινα της Γουμένισσας Ορχήστρα Αργύρη Μάντσου

• Μουσικό Ηχόχρωμα

• Veseli Momci Brass Band

• Bogdan Nicolic Donja Orkestar

• Nikola Krstic Orchestra

• Balkan Lab Orchestra

Άκου, νιώσε, διάλεξε και ψήφισε την καλύτερη ορχήστρα του φεστιβάλ η οποία θα βραβευθεί.

Το κοινό συμμετέχει, χορεύει και ψηφίζει!

Η αγαπημένη ορχήστρα του κοινού θα βραβευθεί, γιατί εδώ, ο ρυθμός αποφασίζεται από τον κόσμο …...ας σηκώσουμε τα χέρια και ας αρχίσουν οι χοροί!!!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

10ο Φεστιβάλ Βαλκανικής μουσικής

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Ώρα Έναρξης : 19:30

Καστοριά πλατεία Παναγία Κουμπελίδικη

Γενική Είσοδος: 5€

Προπώληση εισιτηρίων More.com - goldmall.gr

Πληροφορίες: https://linktr.ee/balkanfest

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ