14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας

Για 14η συνεχή χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας (AIDFF) επιστρέφει από τις 4 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών και εκδηλώσεων. Κεντρικοί χώροι διεξαγωγής είναι ο ιστορικός κινηματογράφος Studio New Star Art Cinema στην Πλατεία Αμερικής και το Blackbox Theater Cinema στο Πεδίο του Άρεως, ενώ παράλληλες προβολές θα πραγματοποιηθούν στην Εκπαιδευτική Ένωση (Σύνταγμα), στο Θέατρο Studio Κυψέλη, στον οργανισμό AXON (Πατησίων) και στη Geoterra στο Χαλάνδρι.

Φέτος παρουσιάζονται 120 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, από 30 χώρες, με 60 πρεμιέρες, καλύπτοντας όλο το φάσμα της σύγχρονης κινηματογραφικής δημιουργίας: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation, πειραματικός κινηματογράφος, video art και ταινίες χορού.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι ελληνικές συμμετοχές, με έργα νέων αλλά και έμπειρων δημιουργών.

Έναρξη του Φεστιβάλ

Το φεστιβάλ ανοίγει με την ταινία “Biko & His Balkan Orchestra” των Άννα Αντωνοπούλου και Γιώργου Σπυρίδη, μια μουσική βαλκανική γιορτή που ταξιδεύει μέσα από τους ήχους του Μπίκο και της φιλαρμονικής μπάντας του.

Ακολουθούν έργα που εξερευνούν την ποίηση, την ταυτότητα φύλου και τον κοινωνικό προβληματισμό:

SOS των Κυρηναίου Παπαδημάτου και Ακριβής Κόλλια

των Κυρηναίου Παπαδημάτου και Ακριβής Κόλλια On Lavender , μια πολυφωνική ταινία για τις πολλαπλότητες της έμφυλης ταυτότητας

, μια πολυφωνική ταινία για τις πολλαπλότητες της έμφυλης ταυτότητας Το πρώτο μεγάλου μήκους των Μάκη Ευαγγελάτου & Ειρήνης Χατζή, η πρώτη εις βάθος κινηματογραφική διερεύνηση της ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα

Ο Σωκράτης Αλαφούζος παρουσιάζει μια συγκινητική ιστορία ενός κλόουν που μετατρέπει την τέχνη σε τρόπο επιβίωσης και αυτοθεραπείας.

Animation & ταινίες με ιστορικό/κοινωνικό αποτύπωμα

Στην ταινία animation της Τζούλιας Σπυροπούλου εξερευνάται η περίοδος 1914–1923 και η δεύτερη φάση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

εξερευνάται η περίοδος και η δεύτερη φάση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Τα Ανοιχτά Φτερά των Ταξιάρχη Δεληγιάννη & Βασίλη Τσιουβάρα αφηγούνται την ιστορία ενός μικρού σπίνου που εγκαταλείπει την πατρίδα του λόγω πολέμου — ένα σύγχρονο σχόλιο πάνω στη μετανάστευση και τον ξεριζωμό.

Διεθνείς συμμετοχές & αφηγήσεις από όλο τον κόσμο

Ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Robert Eugen Popa μας μεταφέρει στο Παρίσι με πρωταγωνίστρια τη Μάια Μόργκενστερν.

Η Korinna Krauss παρουσιάζει το In the Ocean of Time, μια μετα-αποκαλυπτική ιστορία στο 2055, όπου η ανθρωπότητα προσπαθεί να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο για να αποτρέψει την κλιματική καταστροφή.

Ο Γιώργος Γεωργακόπουλος στο Θερμοκήπιο ακολουθεί τον Σάλι, έναν νεαρό αθλητή που προσπαθεί να ξεπεράσει κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια.

Η Alois Sandner Díaz από τη Γαλλία παρουσιάζει μια ιστορία για την τεχνητή νοημοσύνη AVA, η οποία διαχειρίζεται μια εφαρμογή γνωριμιών και επηρεάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν την αγάπη.

Ο Θοδωρής Βουρνάς επιστρέφει με μια ψυχεδελική ταινία επιστημονικής φαντασίας για την αναγέννηση, την κοσμική συνείδηση και τη σχέση ανθρώπου–σύμπαντος.

Ο Αυστριακός Daniel Limmer κάνει πρεμιέρα με το Dream Theatre, στο πνεύμα της προηγούμενης βραβευμένης του ταινίας Enter Mycel.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η βρετανική παραγωγή “Eugene O’Neill’s – The First Man”, η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά μιας σπάνιας ιστορίας του κορυφαίου Αμερικανού δραματουργού Eugene O’Neill.

Πειραματικός κινηματογράφος & video art

Η ταινία Artemis Jampanoï της Ornella Pacchioni καταγράφει τη διαδρομή δύο γυναικών σε Παρίσι και Αθήνα, μέσα από μια ποιητική και εξομολογητική αφήγηση.

της Ornella Pacchioni καταγράφει τη διαδρομή δύο γυναικών σε Παρίσι και Αθήνα, μέσα από μια ποιητική και εξομολογητική αφήγηση. Οι Alena Starostina & Ivan Nikolae παρουσιάζουν έργο για την καρελιανή τελετουργική κουλτούρα, γυρισμένο σε 16mm.

Ο Gerald Habarth δημιουργεί ένα πειραματικό animation για την άνοδο του αυταρχισμού στον κόσμο.

Doc-fiction & ειδικές προβολές

Ο Δημήτρης Αθανίτης παρουσιάζει ένα doc-fiction για τις στοές της Αθήνας με τον Κώστα Καζανά. Η προβολή θα γίνει Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, κοντά στα μεσάνυχτα.

Παράλληλα διεξάγεται το 12ο Διεθνές Πανόραμα Οικολογικών και Επιστημονικών Ταινιών, με ταινίες όπως:

Το πορτρέτο του Babalawo Awè από τον Cyrill Noyalet

Η εθνογραφική ταινία της Thea Chung “Contacto y probando”, για μια οικογένεια παιδιών στην Οαχάκα του Μεξικού

Masterclasses

Τρία σημαντικά εργαστήρια θα φιλοξενηθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ:

• Masterclass Σκηνοθεσίας – Δημήτρης Αθανίτης

Η δημιουργική πορεία από την έμπνευση στη διαδικασία του γυρίσματος.

• “Χρονοεξαρτώμενα Μέσα, VR & Τεχνητή Νοημοσύνη” ,από τους Κωνσταντίνο Τηλιγάδη και Δημήτρη Αγαθόπουλο – Ομάδα OXYMORON

Το VR και η Τεχνητή Νοημοσύνη ως νέα πεδία αισθητικής αναζήτησης.

• “Ο Σκηνοθέτης συναντά τον Ηθοποιό” – Σωκράτης Αλαφούζος

Ανάλυση χαρακτήρων, πρόβας και συνεργασίας σκηνοθέτη–ηθοποιού.

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικού Σεναρίου

Διεξάγεται παράλληλα με το AIDFF, αναδεικνύοντας την τέχνη της γραφής και τη σημασία του σεναρίου ως θεμέλιο της κινηματογραφικής δημιουργίας.

Τιμητική Βράβευση: Δήμος Αβδελιώδης

Στο πλαίσιο των θεματικών αφιερωμάτων, το AIDFF τιμά τον σκηνοθέτη Δήμο Αβδελιώδη για το έργο του. Στις 10 Δεκεμβρίου θα προβληθεί σε ειδική εκδοχή η ταινία Το Δέντρο που Πληγώναμε (1986).

Ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται

Το AIDFF συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς θεσμούς για τον ανεξάρτητο ψηφιακό κινηματογράφο. Προωθεί τις τέχνες, ενθαρρύνει νέους δημιουργούς και ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και μορφές έκφρασης.

Πληροφορίες & Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα

Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών, ταινιών και σκηνοθετών:

👉 www.aidff.com

Χώροι διεξαγωγής:

• Studio New Star Art Cinema – Σπάρτης & Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής

• BlackBox Theater Cinema – Μπούσγου 22β, Πεδίο του Άρεως

Υποστήριξη:

Το AIDFF υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.)