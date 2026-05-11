24ο PREVEZA JAZZ FESTIVAL 2026

29 – 30 – 31 Μαΐου 2026

Παραλιακός Πεζόδρομος Πρέβεζας

24 χρόνια παρουσίας. 6 χώρες. 8 σχήματα. Και πάντα με ελεύθερη είσοδο.

Το Preveza Jazz Festival επιστρέφει στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας από τις 29 έως τις 31 Μαΐου 2026, για ένα τριήμερο που φέρνει μαζί τοπικές ρίζες και διεθνή καλλιτεχνική πρωτοπορία — με αφετηρία πάντα την αγάπη για τη jazz και την ανοιχτή σκηνή δίπλα στη θάλασσα.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 | Ώρα έναρξης 21:00

World Music Ensemble/ Σύνολο Παραδοσιακών Μουσικών του Κόσμου – Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

Kostis Rossos Quartet

Amphitrio (Ρουμανία)

Σάββατο 30 Μαΐου 2026 | Ώρα έναρξης 20:30

Andronikos Sotiriou Quartet

LINQ (Λουξεμβούργο)

Irene Reig Quartet (Ισπανία)

Esdras Nogueira Quintet (Βραζιλία)

Κυριακή 31 Μαΐου 2026 | Ώρα έναρξης 21:00

Elektro Guzzi (Αυστρία)

Ελένη Τσαλιγοπούλου

Με τη στήριξη πρεσβειών και διεθνών πολιτιστικών ινστιτούτων, όπως η Πρεσβεία της Αυστρίας, η Πρεσβεία της Βραζιλίας, η Πρεσβεία του Λουξεμβούργου, η Πρεσβεία της Ρουμανίας, και το Ινστιτούτο Θερβάντες το φεστιβάλ προωθεί τη μουσική συνεργασία και την πολιτιστική ανταλλαγή.

Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας

Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη: Υπουργείο Πολιτισμού

Το Preveza Jazz Festival είναι μέλος της European Festivals Association (EFA) και φέρει τη σφραγίδα ποιότητας EFFE Label 2026–2027.



Πληροφορίες:

• Ιστότοπος: www.prevezajazzfestival.com

• Τοποθεσία: Παραλιακός πεζόδρομος Πρέβεζας

• Ημερομηνίες: 29 Μαΐου – 31 Μαΐου 2026

• Είσοδος: Ελεύθερη

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, KOSMOS 93,6