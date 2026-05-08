Έργα Σούμαν, Ντβόρζακ και Μπραμς

Μαθητές και δάσκαλοι

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο του κοινού κύκλο συναυλιών της ‘Μαθητές και Δάσκαλοι’ με έργα τριών κορυφαίων συνθετών, του Ρόμπερτ Σούμαν, του Αντονίν Ντβόρζακ και του Γιοχάνες Μπραμς, που η μεταξύ τους σχέση επηρέασε βαθιά τη γραφή και την προσωπικότητά τους. Ο Σούμαν υπήρξε μέντορας του Μπραμς και μάλιστα τον ανακήρυξε ως τον σωτήρα της ‘καθαρής μουσικής’, αναφερόμενος στην κληρονομιά του κλασικισμού απέναντι στο ανατέλλων άστρο του ρομαντισμού, κατά τον λεγόμενο Πόλεμο των Ρομαντικών. Ο νεαρός Ντβόρζακ, αργότερα, κέρδισε την εύνοια του Μπραμς, ο οποίος και επέβαλλε ουσιαστικά στην Βιέννη τον ταλαντούχο συνθέτη, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα της εποχής που θεωρούσαν παρακατιανούς τους Τσέχους δημιουργούς.

Ο κόμης Μάνφρεντ είναι ο πρωταγωνιστής του ομώνυμου δραματικού ποιήματος του Λόρδου Βύρωνα, που αποτελεί ένα αριστουργηματικό ψυχογράφημα μιας σκοτεινής προσωπικότητας, η οποία περνά μέσα από το καθαρτήριο του μαρτυρίου για τις αμαρτίες της. Ο Σούμαν έγραψε 15 κομμάτια σκηνικής μουσικής για τον Μάνφρεντ το 1848-49, εκ των οποίων το πρώτο, η Εισαγωγή ή αλλιώς η ‘Συμφωνία του Πόνου’ αποτελεί ένα από τα ωραιότερα έργα του. Η γεμάτη πάθος μουσική του περιγράφει με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα έναν τόσο πολύπλοκο ήρωα προσφέροντάς του στο τέλος τη λύτρωση.

Το κοντσέρτο για βιολί του Ντβόρζακ αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα της λεγόμενης ‘Σλαβικής περιόδου’ του και προέκυψε μετά από παραγγελία του διάσημου Ούγγρου βιολονίστα Γιόζεφ Γιόακιμ, που αποδέχτηκε την πρόταση του καλού του φίλου Μπραμς, ο οποίος ήθελε να επιβάλλει τον Ντβόρζακ στα μουσικά πράγματα της Βιέννης. Ερμηνεύει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ελληνο-Αλβανός βιολονίστας Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα.

Η ‘Συμφωνία αρ.4 σε μι ελάσσονα, έργο 98’ του Μπραμς αποτελεί ίσως το δημοφιλέστερο έργο του. Ο Μπραμς συνοψίζει σε αυτή όλη τη συνθετική του σοφία προκαλώντας συνεχώς το διανοητικό και συναισθηματικό κόσμο του ακροατή, ενώ χαρίζει μερικές από τις βαθύτερες και σκοτεινότερες στιγμές του 19ου αιώνα. Πρόκειται για ένα μοναδικό δείγμα της μεγαλοφυΐας του, αφού καταφέρνει να χτίσει ένα υπέρλαμπρο οικοδόμημα πάνω σε μία απλή μελωδία και να εμβαθύνει πνευματικά με ένα ανελέητο δράμα, το οποίο ξετυλίγει μπροστά μας χωρίς εκφραστικούς και συναισθηματικούς συμβιβασμούς.

Την Κ.Ο.Θ. διευθύνει ο Βασικός Αρχιμουσικός της Leo McFall.

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026

ώρα 20:30

Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

Βιολί: Ilias Kadesha

Διεύθυνση Ορχήστρας: Leo McFall

Πρόγραμμα:

Ρόμπερτ Σούμαν (1810-1856), Εισαγωγή Manfred, έργο 115

Αντονίν Ντβόρζακ (1841-1904): Κοντσέρτο για βιολί σε λα ελάσσονα, έργο 53

Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897): Συμφωνία αρ. 4 σε μι ελάσσονα, έργο 98



Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου:

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, ΑΜΕΑ

Παραγωγή Κ.Ο.Θ.

