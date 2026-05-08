«Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν»

Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων | Μάιος – Οκτώβριος 2026

O Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φέτος ένα πρωτοποριακό πολιτιστικό εγχείρημα, το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν», επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με την ιστορική της ταυτότητα και τιμώντας την ποντιακή προσφυγική μνήμη.

Το Φεστιβάλ αρχίζει την Τετάρτη, 13 Μαΐου και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2026. Υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής επετείου, μετατρέποντας την πόλη σε ένα ζωντανό βιωματικό πεδίο, μνήμης και πολιτισμού.

Η βασική φιλοσοφία του Φεστιβάλ εστιάζει στη διάχυση της ιστορικής μνήμης στον αστικό ιστό, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτισμική παρακαταθήκη των Πόντιων προσφύγων μέσα από τη μουσική, τα ήθη και έθιμα, τη γαστρονομία, την πίστη και τις προσωπικές αφηγήσεις. Κάθε θεματικός άξονας αναπτύσσεται μέσα από ξεχωριστές δράσεις που ενισχύουν τόσο τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και τη συμμετοχή του κοινού.

Π. Τσακίρης: Το Φεστιβάλ είναι μια ζωντανή πράξη μνήμης

«Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων ‘‘Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν’’ είναι πολλά περισσότερα από μια επετειακή εκδήλωση – είναι μια ζωντανή πράξη μνήμης, συμμετοχής και συνέχειας. Ένας φόρος τιμής στους Πόντιους πρόσφυγες που έφεραν μαζί τους, μέσα από τον ξεριζωμό, όχι μόνο τον πόνο της απώλειας, αλλά και έναν ολόκληρο κόσμο. Πίστη, γλώσσα, μουσική, ήθη, γεύσεις, αντοχή και δημιουργική δύναμη. Στο Ωραιόκαστρο, η παρουσία των Πόντιων είναι ζωντανό κομμάτι της ταυτότητάς μας, κεφάλαιο της τοπικής μας ιστορίας», τονίζει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

«Με το φετινό Φεστιβάλ θέλουμε η μνήμη να βγει στον δημόσιο χώρο. Να μη μείνει κλεισμένη σε προθήκες, αλλά να περπατήσει στις γειτονιές, στις βιτρίνες, στις πλατείες, στις αφηγήσεις των ανθρώπων. Μέσα από μια υπαίθρια μουσειολογική έκθεση, βιωματική πορεία, αναβίωση των παρχαρίων και ξεχωριστές θεματικές εκδηλώσεις, το Ωραιόκαστρο μετατρέπεται σε ένα ζωντανό αρχείο μνήμης και πολιτισμού. Κάθε φωτογραφία, κάθε κειμήλιο, κάθε μαρτυρία γίνεται γέφυρα. Συνδέει τους προγόνους με τα παιδιά μας, το χθες με το αύριο, την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη ζωή του τόπου» σημειώνει ο κ. Τσακίρης και προσκαλεί τους πολίτες να γίνουν «συνοδοιπόροι σε αυτό το βιωματικό ταξίδι. Να τιμήσουμε μαζί τις ρίζες μας, να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της ποντιακής ψυχής και να αποδείξουμε ότι η μνήμη, όταν μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον».

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026 η έναρξη του Φεστιβάλ

Η αυλαία του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» ανοίγει την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, στις 20.00 με την προβολή του ντοκιμαντέρ – αφιερώματος στον Ποντιακό Ελληνισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου, παραγωγής της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ) με τίτλο «Το Κάστρο που ξεριζώθηκε – Οι Πόντιοι του Ωραιοκάστρου» (επιμέλεια αφήγηση: Μυροφόρα Ευσταθιάδου, Κείμενα: Δημήτρης Παπαδόπουλος / Σταυριώτης, Σκηνοθεσία-μοντάζ: Λάμπρος Καζάν). Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστεί σε πρώτη προβολή σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα πολιτισμού «Νέλλυ Δελή» στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» (Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη, Παλαιόκαστρο).

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Αναπαράσταση των Παρχαρίων: Πρόκειται για αναπαράσταση της μετακίνησης και παραμονής των κτηνοτρόφων Ποντίων στα παρχάρια. Η λέξη «παρχάρ’» ερμηνεύεται ως εξοχικός τόπος σε υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μια γιορτή της φύσης και της γαστρονομίας, όπου η παρασκευή ποντιακών εδεσμάτων μετατρέπεται σε workshop μετάδοσης γνώσης.

Βιωματική Πορεία: Μια συμβολική διαδρομή στα χνάρια των προσφύγων, όπου ηθοποιοί-αφηγητές θα παρεμβαίνουν ανάμεσα στο πλήθος διαβάζοντας κείμενα και μαρτυρίες, μετατρέποντας την πορεία σε μια συγκλονιστική “peripatetic performance”.

Το πλέον καινοτόμο στοιχείο του Φεστιβάλ, ωστόσο, αφορά μία υπαίθρια μουσειολογική έκθεση που θα λαμβάνει χώρα κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του Ωραιοκάστρου (Λεωφόρου Δημοκρατίας) και θα εξελίσσεται μέσα από αντικείμενα που θα εμφανίζονται στις βιτρίνες των τοπικών καταστημάτων. Κάθε βιτρίνα μετατρέπεται σε έναν αυτόνομο «θύλακα μνήμης», φιλοξενώντας μια φωτογραφία, ένα κειμήλιο που έφεραν οι πρόσφυγες και μία μαρτυρία ή πληροφορία που το συνοδεύει.

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ' ακοίμετον καντήλαν»:

ΜΑΪΟΣ 2026

Τετάρτη, 13/5 |20:00

Ντοκιμαντέρ Μνήμης και Τιμής της ΕΠΩΦ «Το Κάστρο που Ξεριζώθηκε – Οι Πόντιοι του Ωραιοκάστρου» / Κτήριο Παύλος Μελάς (αίθουσα Ν. Δελή), Παλαιόκαστρο

Κυριακή, 17/5 |11:00

Συμβολικός χορός ανδρών «Στα Ίχνη της Μνήμης» / Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

Σάββατο, 23/5 |19:30

Βιωματική πορεία «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο» / Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο

Κυριακή, 24/5 |20:30

Θεατρική παράσταση από την ΕΠΩΦ / «Ας εν’ καλά η μάννα ς΄» του Στάθη Πανιτσίδη / επιμέλεια, διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννης Γεωργιάδης / Κτήριο Παύλος Μελάς (αίθουσα Ν. Δελή), Παλαιόκαστρο

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

Τετάρτη, 10/6 | 19:00

Αφιέρωμα στον Πόντιο ποιητή του τόπου μας Νεόφυτο Ιορδανίδη

Σύλλογος Πολιτισμού Λογείον / Κτήριο Παύλος Μελάς (αίθουσα Ν. Δελή), Παλαιόκαστρο

Τετάρτη, 24/6 |21:00

Καλούσεια / Μουσικοχορευτική παράσταση / 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

Τετάρτη, 1/7 |20:00

Παρχάρια / Αναβίωση μιας γιορτής φύσης και γαστρονομίας / Περιοχή Αλώνια, Ωραιόκαστρο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026

Παρασκευή, 4/9 |20:00

Εγκαίνια υπαίθριας μουσειολογικής έκθεσης ««Στις Αποσκευές της Μνήμης» / Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο

Σάββατο, 5/9 |19:30

Αναβίωση του ποντιακού εθίμου της προίκας της νύφης / Παλαιό γήπεδο μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Μονολόφου

Κυριακή, 6/9 |19:30

Αναβίωση του ποντιακού γάμου / Πλατεία του χωριού Μεσαίο

Τετάρτη, 9 /9 |20:00

Θεατρική παράσταση από την ΕΠΩΦ / «Ας εν’ καλά η μάννα ς΄» του Στάθη Πανιτσίδη / επιμέλεια, διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννης Γεωργιάδης / Πετρωτό

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026

Κυριακή, 11/10 |19:00

Προβολή ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Ν. Ασλανίδη «Κρυπτοχριστιανοί» / Αύλειος χώρος του ιερού ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ωραιόκαστρο.

