25 χρόνια από τον θάνατο του Κοσμά Γαλιλαία – 60α Δημήτρια

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης τιμούν, στο πλαίσιο των 60ων Δημητρίων, τα 25 χρόνια από το θάνατο του Κοσμά Γαλιλαία, στις 10 Οκτωβρίου στις 20:30μ.μ. με σπουδαία έργα μεγάλων συνθετών και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Ο Κοσμάς Γαλιλαίας (1936-2000) διετέλεσε επί σειρά ετών εξ άρχων βιολιστής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης υπηρετώντας την και ως διευθυντής το διάστημα 1992-94 αφήνοντας έντονο το προσωπικό του στίγμα στην πορεία της, ενώ το 1987 ίδρυσε την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Σ.Ο.Δ.Θ.) αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της. Κατά τη θητεία του στο τιμόνι της Κ.Ο.Θ., ο Γαλιλαίας δημιούργησε συνεργασίες με ιδρύματα και συλλόγους της πόλης για την πραγματοποίηση σειράς συναυλιών κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ως ένας σπουδαίος δάσκαλος έδωσε τεράστια βαρύτητα στην άρτια εκπαίδευση των μουσικών και αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην ποιοτική εκτόξευση της ορχήστρας. Παράλληλα προωθούσε συστηματικά την ελληνική μουσική δημιουργία αναδεικνύοντας έργα Ελλήνων συνθετών.

Ακολουθεί το πιθανόν σημαντικότερο κοντσέρτο για βιολί του ρεπερτορίου, όπου ο Μπετόβεν στοχάζεται πάνω σε έννοιες όπως ο Έρωτας, η Ελευθερία και η Δημοκρατία, μέσα από ήχους υπερκόσμιας ομορφιάς που συγκινούν την ψυχή. Το ερμηνεύει μία ξεχωριστή καλλιτέχνης, η Βουλγάρα βιολονίστα Αlbena Danailova, η πρώτη γυναίκα εξάρχουσα στην ιστορία της Φιλαρμονικής της Βιέννης, μια φημισμένη ορχήστρα με συντηρητικές αξίες που αποτελούσε για χρόνια άβατο για γυναίκες μουσικούς. Το 2008 η Albena κατάφερε να σπάσει αυτή την παράδοση μετά από έναν σκληρό διαγωνισμό και διετή δοκιμαστική περίοδο, με όπλο το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της και τον χαρακτηριστικό της ήχο που θα απολαύσουμε για πρώτη φορά στην πόλη μας.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτού θα προηγηθεί την προηγούμενη ημέρα (9/10) ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό στο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με ομιλίες διακεκριμένων καλλιτεχνών που γνώρισαν και συνεργάστηκαν στενά με τον Κοσμά Γαλιλαία και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό.

