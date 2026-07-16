“Οιδίπoυς Τύραννος” του Σοφοκλή

Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης “Οιδίπους Τύραννος” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στις 20:45, στο Θέατρο Άλσους Βεΐκου (Αττικό Άλσος).

Θα ακολουθήσουν παραστάσεις:

27,28,29 Αυγούστου στον Κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια – Σπάρτης 14 – Αθήνα

2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο (ΑΚΕΛ)

3,4,10,11,17,18 Οκτωβρίου Μπάγκειον Θέατρο

Ο «Οιδίπους Τύραννος», ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, πραγματεύεται με μοναδικό τρόπο την αναζήτηση της αλήθειας, την ευθύνη της εξουσίας, τη σύγκρουση του ανθρώπου με τη μοίρα και τα όρια της ανθρώπινης γνώσης. Μέσα από την πορεία του Οιδίποδα προς την αποκάλυψη της αλήθειας, ο Σοφοκλής δημιουργεί ένα διαχρονικό έργο που εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει το σύγχρονο κοινό.

Η παραγωγή παρουσιάζεται από έναν 15μελή θίασο ηθοποιών και χορευτών, πλαισιωμένο από σημαντικούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες. Ξεχωριστή θέση κατέχει η πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Νίκου Γκίνη, γνωστού από τη συμμετοχή του στις μουσικές παραγωγές των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία συνομιλεί δημιουργικά με τη σκηνική δράση και ενισχύει τη δραματουργική ένταση του έργου. Παράλληλα, η εικαστική επιμέλεια, τα σκηνικά και τα κοστούμια συνθέτουν έναν ιδιαίτερο σκηνικό κόσμο που γεφυρώνει την αρχαία τραγωδία με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Η σκηνοθετική προσέγγιση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα των ερωτημάτων που θέτει το έργο: πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος απέναντι στη μοίρα του; Ποιο είναι το τίμημα της γνώσης και της αλήθειας; Ποια είναι τα όρια της εξουσίας και της ανθρώπινης βούλησης;

Με σεβασμό στο πρωτότυπο κείμενο και με σύγχρονα εκφραστικά μέσα, η παράσταση επιχειρεί να φέρει το κοινό σε άμεση επαφή με τη δύναμη του αρχαίου ελληνικού λόγου, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και έντονου συναισθηματικού αποτυπώματος.

Η παραγωγή αποτελεί έργο της Χοροθεατρικής Ομάδας «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ» – TakisLoukatos ΑΜΚΕ, η οποία συνεχίζει τη δημιουργική της πορεία στον χώρο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών, παρουσιάζοντας παραγωγές με καλλιτεχνική ποιότητα, πολιτιστικό βάθος και σύγχρονη ματιά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Τίτλος: Οιδίπους Τύραννος

Συγγραφέας: Σοφοκλής

Παραγωγή: Χοροθεατρική Ομάδα «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ» – Takis Loukatos ΑΜΚΕ

Μουσικές Συνθέσεις: Νίκος Γκίνης

Θίασος: 20μελής θίασος ηθοποιών και χορευτών

Πρεμιέρα: Πέμπτη 20 Αυγούστου

Ώρα Έναρξης: 20:15

Χώρος: Θέατρο Άλσους Βεΐκου (Αττικό Άλσος)

Διάρκεια: 90 λεπτά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί

Τάκης Λουκάτος – Οιδίποδας

Αλεξία Πετροπούλου – Ιοκάστη

Γιάννης Παπαθύμνιος – Κρέων

Γιώργος Καπετανάκος – Ιερέας

Αντώνης Μουλάς – Τειρεσίας

Σταύρος – Βαλεντίνος Σκάρπος – Αγγελιαφόρος

Δημήτρης Γκέκας – Θεράπων

Γρηγόρης Σερμπής – Εξάγγελος

Χορός

Γιώργος Καπετανάκος

Γρηγόρης Σερμπής

Μαρία Κομνηνακίδου

Χριστίνα Χριστοδούλου

Λήδα Χατζηδημητρίου

Νατάσα Κορομβόκη

Πάττυ Δεδουσοπούλου

Κατερίνα Βελλοπούλου

Δημήτρης Παπαναστασίου

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Κινησιολογία

Τάκης Λουκάτος

Εκσυγχρονισμός και δραματουργία κειμένου

Αλεξία Πετροπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη

Ελένη Ρεπούσκου

Μουσικές Συνθέσεις

Νίκος Γκίνης

Γκονγκ – Κρουστά

Δημήτρης Παπαναστασίου

Αγωγή Λόγου

Αλεξία Πετροπούλου

Μαρία ΚομνηνακίδουΔιεύθυνση Παραγωγής

