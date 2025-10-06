Το δυναμικότερο συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα επιστρέφει στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

Το 2ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αν. Μακεδονίας & Θράκης (Regional Growth Conference - ΠΑΜΘ), με τίτλο «Η θέση της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας», θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2025, με επίκεντρο την Κομοτηνή, στον πλήρως ανακαινισμένο και συμβολικά φορτισμένο χώρο του Τσανάκλειου Μεγάρου, καθώς και στη Λέσχη Κομοτηναίων, που θα φιλοξενήσει παράλληλα εργαστήρια και θεματικές συνεδρίες.

Η μεταφορά του Συνεδρίου από το αμφιθέατρο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στους δύο νέους εμβληματικούς χώρους της πόλης, σηματοδοτεί τη μετάβαση του θεσμού σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας και εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη δυναμική της περιοχής και την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής και κοινωνικής της ορατότητας.

Το RGC ΠΑΜΘ 2025, με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών, επιστημονικών, επιχειρηματικών και θεσμικών προσώπων, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως δεξαμενή στρατηγικού διαλόγου και παραγωγής πολιτικής, με επίκεντρο τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ Κομοτηνής