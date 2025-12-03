«8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ναυπλίου»

6-7 Δεκεμβρίου 2025 | Fougaro Artcenter

Μετά από επτά επιτυχημένες διοργανώσεις στο Ναύπλιο, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Γέφυρες», έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ταυτότητα και διεθνή προβολή της πόλης. H είσοδος είναι ελεύθερη.

Η φετινή αφίσα του Φεστιβάλ, σχέδιο του δημιουργού κινουμένων σχεδίων Αλέξη Χαβιάρα, απεικονίζει τη Γέφυρα του Αρκαδικού, την αρχαιότερη διατηρημένη γέφυρα στην Ευρώπη και τον κόσμο, κατασκευασμένη την Εποχή του Χαλκού (13ος αι. π.Χ.), σύμβολο διαχρονικής σύνδεσης πολιτισμών και εποχών.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ δίνει έμφαση στον Ιστορικό, Φανταστικό, Μουσικό και Φιλοσοφικό Κινηματογράφο, καθώς και στον σύγχρονο Ελληνικό Κινηματογράφο, παρουσιάζοντας έργα νέων δημιουργών, που θα παρίστανται στις προβολές. Για τεχνικούς λόγους, όλες οι προβολές (6-7 Δεκεμβρίου 2025) και η Τελετή Απονομής των Κινηματογραφικών Βραβείων Καποδίστριας θα πραγματοποιηθούν στο Φουγάρο Artcenter.

Δράσεις 2025:

Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη

Το νεανικό τμήμα του Χορωδιακού Εργαστηρίου Ναυπλίου θα ερμηνεύσει τραγούδια του και η Παιδική Χορωδία του Δήμου Ναυπλιέων θα ερμηνεύσει κομμάτια από τον Ελληνικό Κινηματογράφο. Υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Νικολόπουλου (7/12, 17:00) .

. Προβολή της ταινίας «Μαουτχάουζεν» με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, σε νέα ερμηνεία από τον Αρίσταρχο Παπαδανιήλ (φωνή) και τον Άρη Ζέρβα (τσέλο).

Απονομή αποκλειστικά στο Ναύπλιο των Κινηματογραφικών Βραβείων Καποδίστριας και της κατηγορίας ταινιών/κινηματογραφιστών Φιλελλήνων (7/12, 17:00) .

και της κατηγορίας ταινιών/κινηματογραφιστών Παρουσίαση νέων τεχνολογιών στον οπτικοακουστικό τομέα και στην εικονική πραγματικότητα .

. Προβολές ταινιών για παιδιά.

Τιμητική διάκριση στον καταξιωμένο Ναυπλιώτη ηχολήπτη Στέλιο Γιαννακόπουλο (γεν. 1929).

Ο στόχος του Φεστιβάλ είναι η διοργάνωση ενός πολυδιάστατου προγράμματος προβολών και παράλληλων εκδηλώσεων, με περισσότερες από 60 ταινίες ανθρωπιστικού περιεχομένου, εκ των οποίων οι μισές είναι δημιουργίες γυναικών, περιλαμβάνοντας πανελλήνιες και παγκόσμιες πρεμιέρες. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν συνεργασίες με τοπικές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δομές και εθελοντικές ομάδες, προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόσωπο του Ναυπλίου.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bridgesfest.eu | T: 6972080441 | Ε: nafpliofest@gmail.com

Πρόγραμμα Φεστιβάλ: https://docs.google.com/document/d/1gx0QuZnHiYrMTjCboG_AYPT1qMuQ3U_Hy9ySlZc3WHk/edit?usp=sharing

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ