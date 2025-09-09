Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διοργανώνει το πολιτιστικό φεστιβάλ «Αγία Παρασκευή Πόλη Πολιτισμού 2025» με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στην Αγία Παρασκευή.

Για έναν ολόκληρο μήνα και συγκεκριμένα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πρόγραμμα πλούσιο, για όλες τις ηλικίες και όλες τις προτιμήσεις, με παραστάσεις που ήδη έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, ξεχωριστές μουσικές συναυλίες με δημοφιλείς εκπροσώπους του πενταγράμμου, παιδικό θέατρο, stand up comedy, βραδιές κινηματογράφου και χορού και αφιερώματα σε κορυφαίες πολιτιστικές προσωπικότητες όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Με τη συμμετοχή δημοφιλών καλλιτεχνών όπως είναι οι Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Μπέζος, Αιμίλειος Χειλάκης, Γιώργος Κιμούλης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Ζουγανέλης, Κώστας Τουρνάς, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης και άλλοι. Επίσης τη φετινή χρονιά στις εκδηλώσεις συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες που είναι και δημότες της πόλης, ενώ έντονη θα είναι και η παρουσία τοπικών συλλόγων.

Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 29 εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόντων και θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά κεντρικά σημεία του Δήμου, όπως είναι το θέατρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, η πλατεία Αγίας Παρασκευής, το ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής, το Πάρκο Πευκακίων, το Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο «Σταύρος Κώτσης» και η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Αλέκος Κοντόπουλος».

Μεταξύ των εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι οι θεατρικές παραστάσεις «Φιλοκτήτης» 5/9, «Αινιγματικές Παραλλαγές» 11/9, «Μόνος με τον Άμλετ» 13/9, Συναυλία με τους Μαρία Φαραντούρη και Κώστα Τριανταφυλλίδη 20/9, Μουσικό αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση 7/9, αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο 2/9, Συναυλία του Χρήστου Θηβαίου 31/8, Συναυλία των Γιοκαρίνη, Ζιώγαλα και Καζούλη 19/9 και αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη 27/9.

Επισημαίνεται πως με εξαίρεση τις θεατρικές παραστάσεις και τη μουσική συναυλία, που θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με κόστος γενικού εισιτηρίου στα 12 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος του κόστους της παραγωγής, όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις θεατρικές παραστάσεις «Φιλοκτήτης» 5/9, «Αινιγματικές Παραλλαγές» 11/9, «Μόνος με τον Άμλετ» 13/9, καθώς και για τη Συναυλία με τους Μαρία Φαραντούρη και Κώστα Τριανταφυλλίδη 20/9, θα γίνεται μόνο μέσω του site του Δήμου ( www.agiaparaskevi.gr )

Σημειώνεται πως ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αγοράσει έως και 4 εισιτήρια.

Χορηγoί επικοινωνίας η ΕΡΤ, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το Kosmos 93.6.