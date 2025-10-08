Άλκηστις Πρωτοψάλτη – «Με Επίσημο Ένδυμα» In Red

ΕΡΤ3
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα ντυθεί και αυτό στα κόκκινα δημιουργώντας την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης γιορτής.
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα ντυθεί και αυτό στα κόκκινα δημιουργώντας την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης γιορτής.

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει τη σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη, στις 27 & 28 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης, σε μια διπλή, μουσική γιορτή In Red.

Η πρωτότυπη καλλιτεχνική πρόταση «Επίσημο Ένδυμα», που ξεκίνησε το 2019, παντρεύει τη συμφωνική ορχήστρα με κορυφαίους εκπροσώπους της έντεχνης και rock σκηνής, αναδεικνύοντας το προσωπικό τους αποτύπωμα, μέσα από τη μαγεία του συμφωνικού ήχου. Φέτος, το «Επίσημο Ένδυμα» θα φορέσει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή ως η πρώτη κυρία του θεσμού. Με επίσημη τουαλέτα, συμφωνικούς ήχους και τραγούδια που άφησαν εποχή, θα ντύσει δύο μοναδικές βραδιές με πάθος, λάμψη και συγκίνηση, στο χρώμα του κόκκινου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, 102FM, 95.8FM, ΕΡΤ Σερρών

