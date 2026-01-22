«Ας Περιμένουν οι Γυναίκες»

Μια κωμωδία βασισμένη στην ταινία του Σταύρου Τσιώλη

στο Θέατρο Ψυρρή

Μετά την θριαμβευτική της πορεία στη Θεσσαλονίκη, η παράσταση που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς έρχεται στο Θέατρο Ψυρρή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η εμβληματική ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», μια κωμωδία με τη χαρακτηριστική ειρωνική, καυστική και ανθρώπινη γραφή του Τσιώλη, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή. Το έργο παρακολουθεί μια παρέα ανδρών που ταξιδεύουν, μιλούν ασταμάτητα, φιλοσοφούν, σχεδιάζουν και ονειρεύονται. Οι γυναίκες, παρούσες ή απούσες, γίνονται το σιωπηλό μέτρο του χρόνου που περνά και δεν επιστρέφει.

Η θρυλική ταινία του 1998 με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά, Αργύρη Μπακιρτζή, που χάρισε στο ελληνικό κοινό ατάκες - σταθμούς και στιγμές ξεκαρδιστικού σουρεαλισμού, αποκτά νέα θεατρική πνοή. Εκεί που «Ο ορισμός του πέναλτι κυρία μου» συναντούν τη φράση-δήλωση «διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν όσους από έρωτα εκπέσανε».

Η ταινία του Τσιώλη έχει γίνει τα τελευταία χρόνια cult φαινόμενο, με τις ατάκες της να κατακλύζουν τα social media και να ξαναφέρνουν στο προσκήνιο την ανεπιτήδευτη και βαθιά ελληνική ψυχή του έργου. Με χιούμορ και ευαισθησία, η παράσταση υπενθυμίζει γιατί αυτό το ταξίδι τριών ανδρών παραμένει τόσο βαθιά ανθρώπινο, ένα καθαρά ελληνικό roadtrip, γεμάτο στιγμές γέλιου και ανατροπών.

Τα τραγούδια της ταινίας να ερμηνεύονται live από την Αλεξάνδρα Μάγκου δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα άλλοτε τρυφερή κι άλλοτε ξέφρενη γεμάτη ρυθμό και κέφι - όπως ακριβώς επιτάσσει και το έργο του Τσιώλη.

Η θεατρική μεταφορά δεν επιχειρεί μια μουσειακή αναπαράσταση της ταινίας, αλλά μια ζωντανή συνομιλία μαζί της. Στη σκηνή, ο λόγος του Τσιώλη ζωντανεύει και φωτίζει τη διαχρονικότητα ενός έργου που σήμερα μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Υπόθεση του έργου:

Καλοκαίρι. Δύο μπατζανάκηδες, ο Πάνος κι ο Μιχάλης, βιοτέχνες στην βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, ξεκινούν το ταξίδι τους για διακοπές στη Θάσο, όπου τους περιμένουν οι οικογένειές τους. Λίγο έξω από τη λίμνη Βόλβη, ένα απρόσμενο συμβάν σταματά την πορεία τους. Ο τρίτος μπατζανάκης, που ήδη βρίσκεται στη Θάσο και προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα σε τρεις οικογένειες, σπεύδει να τους παραλάβει. Από εκεί ξεκινά ένα οδοιπορικό γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες – ένα ταξίδι τριών ανδρών που, αποφεύγοντας τη ρουτίνα και τις ευθύνες τους, αναζητούν για λίγο το όνειρο.

Έγραψαν για την παράσταση

"Εξαιρετικό και Απολαυστικό να μην το χάσετε" Parallaxi magazine

"Το κείμενο παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ και στέκει στην σκηνή αυτόνομα σαν να γράφτηκε εξ αρχής για το θέατρο. Ο χρόνος ρέει χωρίς να τεμαχίζεται, η ιστορία ζωντανεύει, οι αγαπημένοι ήρωες μοιράζονται ζωντανά σκέψεις και συναισθήματα ενώ το κοινό συμπάσχει και συμμετέχει κυρίως τραγουδώντας. Υπάρχει διάδραση μια οικειότητα σαν να πρόκειται για ένα reunion φίλων που έχουν πολύ καιρό να βρεθούν και αυτό λειτουργεί ως κάθαρση που μεταφέρεται από την σκηνή στους θεατές. Ένα καλοδουλεμένο σενάριο γίνεται η πρώτη ύλη για μια διασκευή που στέκει αυτόνομα στην σκηνή και που πέρα από νοσταλγική και διαχρονική ιστορία μπορεί να γίνει γροθιά στο στομάχι..." Γιώργος Τσιτιρίδης

"...το έργο μένει γοητευτικό όχι μόνο για την σπαρταριστή ηθογραφία του, όχι μόνο για την καλλιτεχνική τεκμηρίωση μιας ολόκληρης εποχής, της Μεταπολίτευσης, όχι μόνο για τους ολοζώντανους χαρακτήρες και τους αστραφτερούς συχνά σουρεαλιστικούς διαλόγους, όχι μόνο γιατί εντάσσεται αρμονικά στη θεατρική παράδοση του Δημήτρη Κεχαΐδη και του Γιώργου Διαλεγμένου, αλλά και για την υποδόρια μελαγχολία των αποχωρισμών και των συμβιβασμών, για τον ιλαροτραγικό φλοίσβο της ζωής που ακούγεται στα λόγια και τα τραγούδια, για τη ζωή που είναι πιο μεγάλη από τους ήρωες, και τους ορίζει, τους διαμορφώνει, τους υποτάσσει. Δικαίως λατρεύεται." Νίκος Ξυδάκης

"ο σκηνοθέτης (...) ανέδειξε θαυμάσια την κωμικότητά του με μικρά ευρήματα, σφιχτό ρυθμό, γρήγορες εναλλαγές, άψογη καθοδήγηση των ηθοποιών, ενώ αποτύπωσε επιτυχώς την ατμόσφαιρα τόσο της άκρως εξωστρεφούς εποχής (...) ένα ωραιότατο αποτέλεσμα με καθαρόαιμη θεατρικότητα…" Πίτσα Στασινοπούλου Kulturosupa

"...ένας φόρος τιμής στην εμμονή του Τσιώλη να κοιτάζει τον κόσμο και να βλέπει την αλήθεια του" Αντώνης Καρπετόπουλος

"...πώς θα γίνει ένα road movie – ή sky movie όπως θα το έλεγε ο Χρήστος Βακαλόπουλος – το οποίο εξελίσσεται όλο έξω και στο οποίο πρωταγωνιστής είναι ο δρόμος, η μακεδονική γη – όπως αντίστοιχα στον Φιλοκτήτη πρωταγωνιστής είναι η Λήμνος; Και μετά σκέφτηκα και θυμήθηκα ότι ο Σταύρος Τσιώλης σαν άλλος Καουρισμάκι πάντα σκηνοθετούσε τους εξωτερικούς χώρους σαν να ήταν εσωτερικοί." Δημήτρης Μανιάτης

"...το θεατρικό «Ας περιμένουν οι γυναίκες» σε βάζει μέσα σε ελάχιστα λεπτά σε έναν άλλον, διαφορετικό κόσμο που σε παρασέρνει. Το διαπίστωσα και στις αντιδράσεις των θεατών. Στις ανάσες τους και στα γέλια. Το πείραμα πέτυχε." Άκης Σακισλόγλου

"...χιούμορ, τρυφερότητα και ανεπιτήδευτη φιλοσοφία" Stellasviews.gr

Συντελεστές

Κείμενο: Σταύρος Τσιώλης

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Λάσκαρης

Σκηνικά: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Μιχάλης Χατζηαναστασίου

Κίνηση: Ιωάννα Μήτσικα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Κυρατζής

Κατασκευή σκηνικών: Kolossaion Productions, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης

Μουσική παραγωγή & Programming - Μίξη ήχου: Ironmic_studio

Φωτογράφιση: Καλφαμανώλης Γιώργος

Φωτογραφίες παράστασης: Νάκης Γιώργος

Γραφιστικά αφίσα: Ναταλία Μπουτάση

Σκηνοθεσία trailer: Παναγιώτης Κουντουράς

Οργάνωση παραγωγής: Παναγιώτης Μητσόπουλος

Παραγωγή: Kolossaion Productions, Artbox Fargani

Παίζουν: Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Τζιβίσκος, Νικόλας Βασιλειάδης, Νικίτα Ηλιοπούλου, Μαρία Γράμψα, Βαγγέλης Λάσκαρης

Τραγούδι: Αλεξάνδρα Μάγκου

Ευχαριστούμε την Κατερίνα Τσιώλη για την πολύτιμη βοήθεια της.

Εισιτήρια προπωλούνται:

στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/as-perimenoun-oi-gynaikes/ και στο ταμείο του Θεάτρου Ψυρρή.

Πληροφορίες: στο 6987 089778

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΨΥΡΡΗ, Σαχτούρη 4

Από τις 23 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου 2026

Παρασκευή στις 9:15μ.μ.

Σάββατο στις 9:15μ.μ.

Κυριακή στις 7:00μ.μ.