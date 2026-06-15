Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος «Λυραία» παρουσιάζει τη μεγάλη συναυλία «Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών» την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Μια μοναδική μουσική βραδιά αφιερωμένη στους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, με έργα που σημάδεψαν την πολιτιστική μας κληρονομιά και αγαπήθηκαν από γενιές Ελλήνων.

Στη συναυλία συμμετέχουν οι κορυφαίοι ερμηνευτές:

Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης, Αγάθη Κοσκινά. Τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Γιώργος Παγιάτης.

Συμμετέχουν:

Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Λαϊκή Ορχήστρα

Παιδικές, εφηβικές και μεικτές χορωδίες με περισσότερους από 250 χορωδούς

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου, Γιώργου Χατζηνάσιου, Μίμη Πλέσσα, Γιώργου Κατσαρού και πολλών ακόμη σπουδαίων Ελλήνων συνθετών.

Η εκδήλωση έχει έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Κέρκυρας και του συσσιτίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Λάζου στο Μαντούκι.

Ημερομηνία: Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00

Χώρος: Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketbox.gr

Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Κέρκυρας