«ΔΕΟΣ 2025» του Κώστα Τσόκλη

Το Μουσείο Κώστα Τσόκλη παρουσιάζει στο Καπνεργοστάσιο, τη νέα εικαστική δημιουργία του καλλιτέχνη με τίτλο «ΔΕΟΣ 2025».

Στην ωριμότητα των 95 του χρόνων, εξακολουθεί να δημιουργεί με το πάθος ενός πρωτοπόρου, προτείνοντας ένα έργο εμπνευσμένο από τη σύγχρονη τεχνολογία. Το έργο αποτελεί επιπλέον, το μεγαλύτερο σε μέγεθος, φορητό πίνακα ζωγραφικής (14μ ύψος Χ 17μ πλάτος) που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας, αποτελούμενο από 90 επί μέρους αυτόνομους πίνακες.

Το Καπνεργοστάσιο, εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο του Μεσοπολέμου, στεγάζει σήμερα υπηρεσίες και πολιτιστικές δράσεις της Βουλής των Ελλήνων, και έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό τόπο σύγχρονου διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, την ιστορία και την κοινωνία.

Στους χώρους αυτούς, ο Τσόκλης φέρνει ένα έργο βαθιά υπαρξιακό και φιλοσοφικό. Ο ίδιος σημειώνει:

«Αυτό το έργο φτιάχτηκε για να εκφράσει θαυμασμό και αγωνία.

Και ήθελα να είναι ένα παράλληλο Σύμπαν. Όχι καθ’ ομοίωση του υπάρχοντος, αλλά εμπνευσμένο από το ήδη υπάρχον.

Θαυμασμός μπροστά στις άπειρες δυνατότητες της Φύσης

και φόβος για πιθανά λάθη, για λανθασμένες συσχετίσεις και εντολές του ανθρώπου. Είναι επίσης μια μαρτυρία παραδοχής της ανάγκης μιας νέας πραγματικότητας — μιας νέας άγνοιας, συνεπώς μιας νέας προσπάθειας μάθησης. Αυτές οι ακαθόριστες και ατελείς φόρμες που βλέπετε

είναι για εμένα μια νέα ανάγνωση του Σύμπαντος, το οποίο βρίσκεται σε αναζήτηση της εκάστοτε νέας μορφής του».

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Χρυσάνθη Κουτσουράκη,

Διευθύντρια του Μουσείου Κώστα Τσόκλη.

Διάρκεια έκθεσης : 5 Νοεμβρίου 2025 έως και 11 Ιανουαρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 – 18:00

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΕΟΣ 2025»

Ένας καλλιτέχνης, κάνει αφελείς ερωτήσεις σε επιστήμονες.

Και σοβαρές υποδείξεις σε διδασκάλους

Προς τους επιστήμονες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 7μ.μ.

«Τεχνητή ή εκτεταμένη νοημοσύνη; Εργαλείο ή ουσιαστικός συνεργάτης»

Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Ερευνητής και Διευθυντής υπολογιστικών συστημάτων

στο MIT Media Lab

Προς τους διδασκάλους

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 11π.μ.

Πώς θα έπρεπε να διδάσκεται στα παιδιά η αναγκαιότητα,

η συμμετοχή και η αγαλλίαση που παράγει η εικαστική τέχνη.

Συζητώντας με τους εκπαιδευτικούς

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 7μ.μ.

Παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Λάλα:

«COSTAS TSOCLIS ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ»,

εκδ. ΑΡΜΟΣ, στο Αναγνωστήριο της Μπενακείου Βιβλιοθήκης,

σε συνεργασία με τη Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης

& Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων.



Μέσα στον Δεκέμβριο (σε ημερομηνία που θα σας ανακοινωθεί άμεσα) θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ με τίτλο:

«ΔΕΟΣ – 15 μήνες με τον Κώστα Τσόκλη».

Από πέρυσι το καλοκαίρι, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Τσεκλένης κινηματογράφησε τη δημιουργία του έργου «ΔΕΟΣ»

του Κώστα Τσόκλη στην Τήνο.