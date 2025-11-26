Ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών, σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει τριήμερο Φεστιβάλ «Δώσε Δεύτερη Ζωή» από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, η οποία φέτος έχει ως θεματική τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα και η προώθηση κουλτούρας επαναχρησιμοποίησης και κυκλικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών, μαθητικές παρουσιάσεις, βιωματικά εργαστήρια επιδιόρθωσης συσκευών, δράσεις ανταλλαγής, παρουσιάσεις καλλιτεχνικών δημιουργιών από παλιά εξαρτήματα, στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους φορέων, καθώς και μαθητικές επιχειρηματικές προτάσεις που δίνουν «δεύτερη ζωή» σε υπολογιστές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

