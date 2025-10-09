«Φύση και Ιερότητα»

Η Καθολική Επισκοπή Σύρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, παρουσιάζει την έκθεση του αείμνηστου διεθνούς φήμης Έλληνα της Διασποράς Μάκη (Ευθύμιου) Βαρλάμη.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Τέχνης Γ. & Ε. Βάτη (Πλατεία Μιαούλη) από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, με ώρες λειτουργίας: 10:30–12:30 και 18:00–20:30.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 19:00, από τον Αρχιεπίσκοπο Σεβαστιανό, Αποστολικό Τοποτηρητή Σύρου, Θήρας και Κρήτης, και τον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης κ. Αλέξη Αθανασίου.

Το περιεχόμενο της έκθεσης εστιάζει στο καίριο ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στον Άνθρωπο και τη Φύση. Οι επιμελητές επέλεξαν έργα του Βαρλάμη από διαφορετικές εικαστικές συλλογές του (πολλά εκ των οποίων παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα), με στόχο να αναδείξουν τον Ιερό χαρακτήρα της Φύσης – τη βαθύτερη σχέση Δημιουργού και Δημιουργίας. Πρόκειται για μια έκθεση με πολιτιστικό, κοινωνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, ERT NEWS Radio, ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, Φωνή της Ελλάδος