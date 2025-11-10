Η Dalida επιστρέφει: Η Εύα Κοτανίδη μάς ξανασυστήνει τη γυναίκα πίσω από τον θρύλο.

Η παράσταση "Dalida" με την ηθοποιό Εύα Κοτανίδη μας ξαναστυστήνει τη γυναίκα θρύλο "Τραγουδώντας μέχρι το τέλος", στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου για να συνεχίσει το μαγευτικό της ταξίδι στη ζωή μιας γυναίκας που έζησε στα άκρα: ανάμεσα στη δόξα και τη μοναξιά, στη σκηνή και τη σιωπή, στο φως και τη σκιά.

Η Εύα Κοτανίδη —ηθοποιός, τραγουδίστρια και συγγραφέας του έργου— δεν υποδύεται απλώς τη Dalida. Γίνεται η Dalida. Την αφήνει να μιλήσει, να πονέσει, να θυμηθεί και να ξανατραγουδήσει για όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Με λιτά μέσα, χωρίς περιττά στολίδια, η παράσταση εστιάζει στο πρόσωπο, στη φωνή, στο βλέμμα. Εκεί που κατοικεί η αλήθεια.

Η σκηνοθεσία της Νεκταρίας Γιαννουδάκη δεν επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πορτρέτο εποχής ή μια εύκολη νοσταλγία. Αντίθετα, φωτίζει τις εσωτερικές συγκρούσεις μιας γυναίκας που, ενώ τραγουδούσε για την αγάπη, κουβαλούσε την απώλειά της σαν δεύτερο δέρμα. Ο Παντελής Μπενετάτος στο πιάνο συνοδεύει χωρίς να διεκδικεί ρόλο, αφήνοντας χώρο στην ερμηνεία να αναπνεύσει.

Η Dalida της Κοτανίδη δεν είναι μία ακόμη βιογραφία. Είναι μια ελεγεία για τη γυναίκα που τόλμησε να εκτεθεί, που στάθηκε γυμνή μπροστά στο κοινό και στη ζωή. Είναι μια παράσταση που μιλά για το γυναικείο σώμα στη σκηνή και στην ιστορία, για την καλλιτέχνιδα που έγινε φωνή εκατομμυρίων και, ταυτόχρονα, εσωτερική κραυγή.

Η Dalida επιστρέφει για να θυμίσει πως η τέχνη δεν είναι τίποτε άλλο από μια διαρκή εξομολόγηση, που η Εύα Κοτανίδη θα ερμηνεύσει ξανά.

Παραστάσεις: μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.

Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης, Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκταρία Γιαννουδάκη

Κείμενα: Εύα Κοτανίδη με τη συμβολή της Ευσταθίας Μαντζούφα

Ερμηνεία: Εύα Κοτανίδη

Στο πιάνο: Παντελής Μπενετάτος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Χριστιάννα Μαριόλη, Πάνος Κούλης

Σκηνικά – Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video: Κλεοπάτρα Κοραή

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Ασημάκης –

