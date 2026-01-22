«Η ΠΛΕΞΟΥΔΑ» της Λετισιά Κολομπανί στο Θέατρο Μεταξουργείο

Το βιβλίο-φαινόμενο, που έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες με πάνω από 10 εκατομμύρια αναγνώστες, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «ύμνος» στην γυναικεία δύναμη. Ένας φόρος τιμής στο θάρρος των γυναικών.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα «Η πλεξούδα» θα ανέβει για πρώτη φορά σε μορφή παράστασης.

Ηρωίδες του τρείς γυναίκες της σύγχρονης εποχής. Τρεις γυναίκες που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες. Τρεις γυναίκες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μα κινούνται χωρίς να το ξέρουν πάνω σε κοινούς άξονες. Σε εκείνους που πηγαίνουν κόντρα στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, στην περιθωριοποίηση, στην αμφισβήτηση, στο μίσος, στον ρατσισμό, στην περιφρόνηση. Είναι μόνες μα τολμούν να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά και να πιστέψουν στον εαυτό τους διεκδικώντας τα όνειρά τους, επιζητώντας την ελευθερία τους, λυτρώνοντας την ψυχή τους.

Ταυτότητα παράστασης

«Πλεξούδα» της Λετισιά Κολομπανί

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) : Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή, Γιασεμί Κηλαηδόνη

Μετάφραση: Γιάννης Στρίγκος

Σκηνοθεσία – Θεατρική προσαρμογή: Κυριακή Σπανού

Σκηνογράφος: Ολυμπία Σιδερίδου

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Μουσική επιμέλεια: Νείλος Καραγιάννης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πιακουλάκη

Κατασκευή σκηνικών : Wasaf Butt

Φωτογραφίες: Άννα-Μαρία Πετροπούλου

Γραφιστική επιμέλεια: Μαριάννα Μαυριανού

Διεύθυνση παραγωγής: Τζίνα Παπαδοπούλου

Παραγωγή: Μεταξουργείο ΑΜΚΕ

Προβολή και Eπικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will

Διαχείριση Social Media : Άννα Χρυσάνθου – BPM Productions

Πού: Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14 & Κεραμεικού

τηλ.: 210-5234382, www.metaxourgeiotheatre.gr

Πότε: Από 17 Ιανουαρίου 2026, κάθε Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 100’ (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: 22,00 € (γενική είσοδος), 17,00 € (φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, πολύτεκνοι).

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-pleksouda