INSIDE OUT

Ένα ντουέτο χορού που κοιτάζει ταυτόχρονα μπροστά και… πίσω από την κάμερα και τη σκηνή.

17 & 18 Ιανουαρίου 2026

21:00

@ ΜΑΜΜΟΤ

Τι σημαίνει making of;

Πότε είναι έτοιμη μια παράσταση;

Το Inside Out είναι μια υβριδική παράσταση όπου χορός και κινηματογραφικές πρακτικές αναμειγνύονται σε ένα παιγνιώδες ντουέτο. Οι δύο δημιουργοί–performers εξερευνούν τι συμβαίνει όταν το «μέσα» και το «έξω», το «μπροστά» και το «παρασκήνιο», αρνούνται να μείνουν στη θέση τους. Στοιχεία που συνήθως μένουν αθέατα αποκαλύπτονται, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που φωτίζει διαφορετικές οπτικές. Η παράσταση ακροβατεί ανάμεσα στη χορογραφική δομή και τη λογική του κινηματογραφικού κάδρου, δημιουργώντας μια εμπειρία που προκαλεί ερωτηματικά για τις σκηνικές πρακτικές.

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, οι δύο χορογράφοι δοκιμάζουν να «σκηνοθετήσουν» τις εαυτές τους, αφήνοντας χώρο στην αμηχανία, τον ενθουσιασμό και τα αναπάντεχα που γεννιούνται στη δημιουργική διαδικασία. Το Inside Out, μια ωμή και πολυμορφική παράσταση, ανοίγει ένα διάλογο με το κοινό προσκαλώντας το να παρακολουθήσει τη διαδρομή από το backstage στο κέντρο της σκηνής.







Συντελεστές

Σύλληψη / Χορογραφία / Ερμηνεία Κωνσταντίνα Μπάρκουλη-Γάβρη, Νάντη Γώγουλου

Μουσική σύνθεση / Σχεδιασμός Ήχου Νεφέλη Λυσιμάχου

Σχεδιασμός φωτισμού Τάσος Παλαιορούτας, Εβίτα Σκρυμιζέα

Δραματουργία Μπετίνα Παναγιωταρά

Επεξεργασία Βίντεο / Μοντάζ Κωνσταντίνα Μπάρκουλη-Γάβρη, Νάντη Γώγουλου

Βοηθός χορογράφων Άννα Ανουσάκη

Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφιδάς

Μακιγιάζ Φωτογράφισης Κρυσταλία Τσάμη

Γραφιστική επιμέλεια Μάρκελλος Κολοφωτιάς

Επικοινωνία Ελένη Τσέκου

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής Όλγα Τσατσούλη

Παραγωγή ΜΕΤΑΝΕΙΡΑ ΑΜΚΕ

Πληροφορίες



Ημερομηνίες: Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Τοποθεσία: ΜΑΜΜΟΤ, ( Σίνα 52, Αθήνα 106 72 )

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 45’

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/inside-out

Τιμές εισιτηρίων: 12 € γενική είσοδος

Πληροφορίες: 6973921747