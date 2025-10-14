«Ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη»

Η κωμωδία της ζωής, η μαγεία της συμπερίληψης, η τρέλα της δημιουργίας!

Μια μοναδική παράσταση που φέρνει τον Αριστοφάνη στο σήμερα, με οδηγό την τόλμη, το χιούμορ και την αστείρευτη φαντασία. Ο θίασος καλλιτεχνών με αναπηρίες ΕΝΣΩΜΑΤΙ και ερμηνεύτρια Αναστασία Βαλαβανίδη, παρέα επί σκηνής με τον μοναδικό Γιάννη Ζουγανέλη, σε σκηνοθεσία Μαρίας Βλαχοπούλου, υφαίνουν μια τολμηρή θεατρική εμπειρία όπου η τέχνη γίνεται γέφυρα συμπερίληψης και χαράς.

Η σκηνή μετατρέπεται σε τόπο ελευθερίας: ρεαλισμός και φαντασία, γέλιο και συγκίνηση, σάτιρα και ποίηση. Γιατί, όπως θα έλεγε κι ο «παππούς Αριστοφάνης», «αν δεν μπορούμε να γελάσουμε όλοι μαζί, τότε δεν έχουμε καταλάβει τίποτα»!

Η παράσταση πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, 8:00 μ.μ., με την υποστήριξη σημαντικών φορέων και χορηγών.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, 95.8FM