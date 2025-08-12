Καββαδίεια 2025

Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος “ΚΡΟΝΟΣ” Αργυράδων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αργυράδων διοργανώνουν τα “ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ 2025“. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025 στους Αργυράδες της Δ.Ε. Κορισσίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι για φέτος η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, καθώς η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κέρκυρας, και υποστηρίζεται από την ομάδα South Corfu Runners.

Το κέντρο των εκδηλώσεων και κοινός τερματισμός των δρόμων θα είναι ο αύλειος χώρος της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος στις Αργυράδες και η αφετηρία του δρόμου 1 χλμ. θα είναι η πλατεία της εκκλησίας της Παναγίας στο κέντρο του παραδοσιακού ιστού του χωριού Αργυράδων. Αφετηρία των δρόμων 5χλμ. και 10χλμ. θα είναι η παραλία του Αγίου Γεωργίου, το δυτικό τμήμα της στη θέση Αρχονερά.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν με προεόρτια συναυλία στις 16 Αυγούστου στον αύλειο χώρο του κτίσματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων και την ημέρα των αγώνων 17 Αυγούστου με συναυλία στον αύλειο χώρο της Αγίας Τριάδος στις Αργυράδες. Επίσης την ημέρα των αγώνων στις Αργυράδες η εκδήλωση θα γεμίσει με χρώματα και μουσική με την παρουσία της φιλαρμονικής του Αγίου Ματθαίου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους μεγάλους ευεργέτες Τηλέμαχο Καββαδία και Νικόλαο Καββαδία. Τα «ΚΑΒΒΑΔΙΕΙΑ» διεξάγονται από το 1960 στις Αργυράδες κατά περιόδους 1960-66, 1983-84, 1987-89, 2001-03 και 2013-2018, 2023.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ