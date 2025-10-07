Kids Save Lives – Κατάρριψη Πανελλήνιου Ρεκόρ ΚΑΡΠΑ Μαθητών

Και κλήρωση 3 (τριών) απινιδωτών σε σχολεία

Η Ανθρωπιστική Οργάνωση KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ, σας ενημερώνει για τη μεγαλύτερη δράση της Ελλάδος στο πεδίο της αναζωογόνησης και των Πρώτων Βοηθειών που έγινε ποτέ την πατρίδα μας, όπου δεκάδες χιλιάδες μαθητές/τριες θα προσπαθήσουν να καταρρίψουν το περσινό ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΠΑ, το οποίο απέσπασε το πρώτο βραβείο στον κόσμο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αναισθησιολόγων και το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα, από την Education Leaders Awards!

Τα Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία όλης της Χώρας, καλούνται να συμμετέχουν για 60 λεπτά μόνο, στην Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς 2025, προωθώντας το μήνυμα «ΟΛΟΙ μπορούν να σώσουν μια ζωή, ακόμη και ΠΑΙΔΙΑ».

Η πανελλήνια δράση ευαισθητοποίησης του KIDS SAVE LIVES, θα υλοποιηθεί με την ΑΙΓΙΔΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025!

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, 102FM, 95.8FM