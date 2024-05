Την Κυριακή 2 Ιουνίου η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Βορείου Ελλάδος, με τίτλο “Οι Εργαζόμενοι του Πολιτισμού στην Κοινωνία”, που σκοπό έχει την ανάδειξη, αποκατάσταση και φύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ.

Μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης ενώνονται επί σκηνής με το ClassicArt Ensemble από τη γειτονική Βουλγαρία, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Θεσσαλονίκη-Σόφια: Βαλκανική Γέφυρα Πολιτισμού’ σε έργα Μότσαρτ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση, μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

Ώρα 19:30

Ισλαχανέ

Συμμετέχουν:

ClassicArt Ensemble (Βουλγαρία)

Kalina Hristova – βιολί

Galina Lyubenova – βιολί

Evgenia Baadzhieva-Dimova – βιόλα

Kristiana Alipieva Mihaylova – βιολοντσέλο

Mihail Mihailov – κόρνο

Μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)

Ρόζα Τερζιάν – βιόλα

Dimitar Ivanov – κοντραμπάσο

Λευτέρης Γκρούνης – κόρνο

Δημήτρης Κίτσος – όμποε

Πρόγραμμα:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):

Sonata duo in B major K 292 for two violoncellos (originally for bassoon and violoncello)

Quintet K407 for horn, violin, two violas and violoncello

Divertimento in D major K251 for oboe, two horns, two violins, viola, violoncello and contrabass

Συμπαραγωγή:

Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Β. Ελλάδος – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κ. Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος

Θεσσαλονίκη-Σόφια

Βαλκανική Γέφυρα Πολιτισμού

