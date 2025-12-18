Η πιο πράσινη και οικολογική γιορτή με καλό σκοπό στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» διοργανώνει τη δράση ‘’Λαβύρινθος στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό’’.

Μια δράση που έχει σκοπό την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης μέσω της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

Τα βήματα είναι απλά και όλοι μπορούν να γίνουν υποστηρικτές της δράσης:

Στέλνουμε τη συμμετοχή μας στο studio_136@yahoo.com ή παίρνουμε τηλέφωνο στο 2310 233033. Παίρνουμε από κάποιο φυτώριο έλατο σε γλάστρα και το στολίζουμε για τις γιορτές. Μετά τις γιορτές το δωρίζουμε στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο. Με αυτό τον τρόπο συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας εικαστικής εγκατάστασης λαβυρίνθου/χώρου παιχνιδιού με φυσικά έλατα στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό, όπου κάθε παιδί θα φροντίζει το έλατό του.

Ελάτε μαζί μας-δωρίστε το έλατό σας!

5 έως 19 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ.

Ελληνικό Παιδικό Χωριό - Φίλυρο Θεσσαλονίκης.