Μαθητές και Δάσκαλοι – ΚΟΘ

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον επιτυχημένο κύκλο συναυλιών της ‘Μαθητές και δάσκαλοι’ με έργα των Μπραμς, Μπουζόνι και Σιμπέλιους, με σολίστ τον Διευθυντή της και διεθνώς αναγνωρισμένο βιολιστή Σίμο Παπάνα και μαέστρο τον σπουδαίο Έλληνα αρχιμουσικό Βασίλη Χριστόπουλο την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025, ώρα 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1).

Ο Ιταλός συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας και δάσκαλος της μουσικής με έντονο συγγραφικό έργο Φερούτσιο Μπουζόνι αποτελεί την κεντρική φιγούρα του προγράμματος. Μετά την εκλογή του το 1881 στη Φιλαρμονική Ακαδημία της Μπολόνια, ως ο νεαρότερος μουσικός μετά τον Μότσαρτ που έλαβε αυτή την μεγάλη τιμή, μετακόμισε στην Βιέννη, όπου γνώρισε μεταξύ άλλων τον Γιοχάνες Μπραμς, τον οποίο και θαύμαζε. Ο κορυφαίος Γερμανός συνθέτης βοήθησε το νεαρό ακόμη συνάδελφό του να αναπτυχθεί περαιτέρω στέλνοντάς τον για σπουδές στην Λειψία, όπου ανέπτυξε στο έπακρο το συνθετικό του χάρισμα, ενώ αποφοιτώντας κέρδισε τη θέση του διευθυντή στο Ινστιτούτο Μουσικής του Ελσίνκι. Εκεί υπήρξε δάσκαλος του Γιαν Σιμπέλιους με τον οποίο ανέπτυξαν αργότερα μία φιλική σχέση.

Το πρόγραμμα ξεκινά με την μελαγχολική ‘Τραγική εισαγωγή’ του Μπραμς και ακολουθεί η πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του κοντσέρτου για βιολί του Μπουζόνι, που αποτελεί ένα σπάνιο διαμάντι της σχετικής εργογραφίας, με ιδιαίτερα υψηλές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις και συνεχείς εναλλαγές διαθέσεων που οδηγούν σε έναν καταιγισμό συναισθημάτων. Η δημοφιλής ‘5η συμφωνία’ του Σιμπέλιους αποτελεί το magnum opus του συνθέτη, ο οποίος ήθελε να γράψει ένα έργο αντάξιο της ανακήρυξης της ημέρας των 50ων γενεθλίων του σε εθνική γιορτή στην Φινλανδία. Αυτό το άγχος ήταν η αιτία που χρειάστηκε τέσσερα χρόνια συνεχών αναθεωρήσεων, από την πρεμιέρα της το 1915 έως και το 1919, όταν και κατέληξε στην τελική μορφή του επικού αυτού έργου.

