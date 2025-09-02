Μουσικό Φεστιβάλ Πάτμου 2025

"Δύο εβδομάδες μουσικής μαγείας στο νησί της Αποκάλυψης"

Διπλή μουσική γιορτή στην Πάτμο – Το 4ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου και το 23ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής δίνουν ξανά ραντεβού με το κοινό.

Η Πάτμος, το "ιερό νησί" του Αιγαίου, υποδέχεται και φέτος δύο σπουδαίους μουσικούς θεσμούς που έχουν πλέον καθιερωθεί στην πολιτιστική της ταυτότητα. Από τις 26 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, το νησί φιλοξενεί το 4ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Πάτμου και το 23ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, προσφέροντας στο κοινό σπάνιες μουσικές εμπειρίες με φόντο τη μοναδική ατμόσφαιρα του νησιού.

Η φετινή διοργάνωση διαρθρώνεται σε δύο ενότητες:

26–31 Αυγούστου 2025: Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Πάτμου επέστρεψε για 4η χρονιά, φέρνοντας κοντά καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες σε συναυλίες υψηλής αισθητικής, με ρεπερτόριο από την κλασική έως τη σύγχρονη λόγια μουσική.

1–7 Σεπτεμβρίου 2025: Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, στον 23ο χρόνο του, συνεχίζει να δημιουργεί μια μυσταγωγική εμπειρία ήχων, φωτός και λόγου, παρουσιάζοντας έργα θρησκευτικού και πνευματικού χαρακτήρα σε κατανυκτικούς χώρους του νησιού.

Το φετινό πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από την πλούσια ιστορία και τις μοναδικές ιδιαιτερότητες της Πάτμου, συνδέοντας τη μουσική εμπειρία με το ένδοξο παρελθόν και τη διαχρονική αισθητική γοητεία του νησιού. Γνωστή σε όλο τον κόσμο ως "το νησί της Αποκάλυψης" – εκεί όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έγραψε το ομώνυμο ιερό κείμενο της Αποκάλυψης – η Πάτμος θεωρείται η "βασίλισσα" των Δωδεκανήσων. Η άγρια φυσική της ομορφιά, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη πολιτιστική και θρησκευτική της κληρονομιά, την καθιστούν σήμερα έναν από τους πιο γοητευτικούς και ελκυστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Όλες οι συναυλίες είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ, Τρίτο Πρόγραμμα 90,9