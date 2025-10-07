Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί το κοινό σε ένα διαφορετικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας, μέσα από την μουσικοθεατρική κωμωδία-έκπληξη «Πάμε… Όπερα;;». Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση που γνώρισε το 2024, η παράσταση επιστρέφει ανανεωμένη τον Οκτώβριο του 2025 και θα παρουσιαστεί σε πέντε θέατρα Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και απευθύνεται σε ηλικίες από 5 έως 95 ετών!

Γιατί να έρθω;

Γιατί η όπερα… δεν ήταν ποτέ τόσο αστεία, τόσο ανατρεπτική και τόσο κοντά στο σήμερα! Η συγγραφέας Λίζα Κωνσταντοπούλου και ο σκηνοθέτης-ενδυματολόγος Αθανάσιος Κολαλάς υπογράφουν μια παράσταση που παντρεύει το γέλιο με τη συγκίνηση, το θέατρο με τη μουσική, σε ένα πρωτότυπο Gala Όπερας γεμάτο χιούμορ, εκπλήξεις και αγαπημένες άριες.

Με τη μορφή μιας θεατρικής κωμωδίας 80 λεπτών, το έργο απαντά με έξυπνο και διασκεδαστικό τρόπο στα ερωτήματα που συχνά έχουν τα παιδιά και οι νέοι για την όπερα: «Τι είναι; Γιατί τραγουδούν έτσι; Γιατί να με αφορά;»

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, 102FM, 95.8FM, ΕΡΤ Σερρών