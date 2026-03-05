ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

6-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

450 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ // ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ // WORKSHOPS // ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Τον Μάρτιο του 2026, η καρδιά της τέχνης χτυπά στο Καπνεργοστάσιο.

450 καλλιτέχνες μέλη του ΕΕΤΕ και φοιτητές Σχολών Καλών Τεχνών δημιούργησαν έργο

εμπνευσμένο από τις εκδηλώσεις πολύμορφης βίας, διακρίσεων, γυναικείας ανισοτιμίας.

Μέσα από έναν πολύμορφο αισθητικά τρόπο μετουσίωσαν τη σκέψη σε εικόνα, κοιτάζοντας

πίσω από τη βιτρίνα.

Το ΕΕΤΕ και η ΟΓΕ σας καλούμε να σταθούμε δίπλα στις γυναίκες της δουλειάς και της ζωής.

Πίσω από τις φωτισμένες βιτρίνες, πίσω από τις λέξεις «ισότητα» και «πρόοδος», υπάρχουν

ζωές πραγματικές. Ζωές γυναικών που αγωνίζονται, εργάζονται, δημιουργούν, φροντίζουν,

αντέχουν. Γυναίκες που κινούνται καθημερινά ανάμεσα σε πολλαπλούς ρόλους.

Σήμερα, η ανισοτιμία εμφανίζεται μ’ ένα καινούργιο πρόσωπο, καθώς οι διακρίσεις

επιβιώνουν με νέες μορφές. Είναι οι σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης και βίας στην εργασία,

στους μισθούς, στις οικογενειακές και ερωτικές σχέσεις, στην μητρότητα, που συχνά

αποσιωπούνται. Είναι τα στερεότυπα που επιμένουν, η εμπορευματοποίηση του γυναικείου

σώματος, τα κατασκευασμένα viral πρότυπα επιτυχίας που προβάλλονται ως «ελευθερία».

Το ερώτημα μένει ανοιχτό: έχει ουσιαστικά αρθεί η ανισότιμη θέση της γυναίκας ή απλώς

μεταμορφώθηκε;

Η έκθεση «Πίσω από τη βιτρίνα: γυναίκες της δουλειάς και της ζωής» επιδιώκει να αναδείξει

τα πολλά πρόσωπα της ανισοτιμίας. Να δώσει μορφή και φωνή ενάντια σε κάθε μορφή βίας

κατά των γυναικών.

Η τέχνη μπορεί να γίνει καθρέφτης αλλά και ρήγμα.

Μέσα από τις εικαστικές δημιουργίες, ανοίγει ένας διάλογος για τη θέση της γυναίκας

σήμερα, για τις σύγχρονες ανάγκες και τις διεκδικήσεις της.

Η ισοτιμία δεν χαρίζεται, κατακτιέται.

Την έκθεση συνοδεύουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, εργαστήρια για

παιδιά.

6-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 18:00-22:00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218 | ΑΘΗΝΑ |



ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙAΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ: 10:00-18:00 [ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3 & ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3 10:00-20:00]

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00-20:00 | ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00-18:00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ