ΠΡΕΜΙΕΡΑ – Θεατρική Ομάδα “Μαλλιά Κουβάρια”

Η Θεατρική Ομάδα "Μαλλιά Κουβάρια" ανεβάζει το έργο "ΠΡΕΜΙΕΡΑ" στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς από τις 26 Δεκεμβρίου.

Φεβρουάριος 1986, ∆ερβένι Θεσσαλονίκης.

Στο κέντρο διασκέδασης «MOONLIGHT» όλοι ετοιµάζονται πυρετωδώς για την πρεµιέρα τους, όταν ξαφνικά, στη γενική πρόβα, µια έκρηξη καταστρέφει ένα µεγάλο µέρος του µαγαζιού και σκοτώνει όλους τους καλλιτέχνες επί σκηνής! Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, µια διαθήκη υποχρεώνει τρείς οικογένειες κληρονόµων, όλοι τους καλλιτέχνες, οι οποίοι όµως υπηρετούν διαφορετικά είδη, να συµπράξουν σε ένα κοινό πρόγραµµα µε σκοπό να κληρονοµήσουν το εν λόγω κέντρο, το οποίο επισκευάστηκε µετά την έκρηξη αλλά δεν λειτούργησε ποτέ! Όσο εξελίσσονται οι πρόβες το ένα ευτράπελο διαδέχεται το άλλο, βάζοντας σε κίνδυνο την επικείµενη «PREMIERA» τους! Άπαντες όµως αγνοούν πως ένας πολύ σοβαρότερος κίνδυνος παραµονεύει γιατί κάποιοι παλιοί γνώριµοι ετοιµάζονται να κάνουν την εµφάνιση τους…

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ∆ΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ∆ΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ

ΜΑΕΣΤΡΟΣ: ΑΣΤΕΡΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ:

Βασιλειάδης ∆ηµήτρης, ∆ηµόπουλος Στέφανος, Καβαλιεράκης Παναγιώτης, Καλπακίδης Γιώργος, Κοσκερίδου Ανδροµάχη, Κοψαχείλη Νατάσα, Κωστάκου Θεοδώρα, Μπάρκος Κωνσταντίνος, Οικονοµίδης Γιώργος, Οικονόµου Τατιάνα, Παυλίδης Παύλος, Παυλίδου Έυα, Πετρίδης Χρήστος, Πλάκα Φανή, Πογαρίδης ∆ηµήτρης, Σεµερτζίδου Μαρία, Τσιβίκη Ελένη, Χαρπαντίδου Μαίρη

26-27-28 Δεκεμβρίου 2025 & 2-3-4 Ιανουαρίου 2026

Παρασκευή & Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 20:00

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς "Μελίνα Μερκούρη"

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM