Τα Κοντσέρτα του Ραχμάνινοφ – Ντένις Κοζούχιν

Ο Ντένις Κοζούχιν, ένας από τους πιο πλήρεις και συναρπαστικούς πιανίστες του κόσμου, παρουσιάζει την Τρίτη 31 Μαρτίου και την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον πλήρη κύκλο των Κοντσέρτων του Σεργκέι Ραχμάνινοφ — ένα φιλόδοξο συναυλιακό εγχείρημα που κορυφώνει το φετινό αφιέρωμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στην πιανιστική μουσική του Ρώσου συνθέτη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης.

Ένας τέτοιος μαραθώνιος είναι από μόνος του ικανός να εγγυηθεί υψηλές συγκινήσεις. Κάθε Κοντσέρτο του Ραχμάνινοφ αποτελεί ένα ταξίδι σε διαφορετικά μουσικά τοπία, με κοινό χαρακτηριστικό τις «μεγάλες» μελωδίες που χαράσσονται στο μυαλό, τις ερεθιστικές αρμονίες και μια απαστράπτουσα πιανιστική γραφή που καθηλώνει. Όταν όμως ένας πιανίστας καλείται να τα ερμηνεύσει όλα, αυτό προσδίδει μια επιπλέον διάσταση «πρόκλησης» και ανάγει τις συναυλίες σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς άθλους που μπορούν να υπάρξουν για έναν βιρτουόζο.

Ο Κοζούχιν είναι από εκείνους που έχουν όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια πρόκληση — και πολύ περισσότερο να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου με δυναμισμό και ατόφιο συναίσθημα. Επιστρέφει στο Μέγαρο για να υπογράψει δύο βραδιές-σταθμούς στο ελληνικό μουσικό γίγνεσθαι των ημερών μας, συμπράττοντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη μουσική διεύθυνση του Κορνήλιου Μιχαηλίδη.

Μια σπάνια ευκαιρία να ακουστεί ολόκληρος ο κύκλος των Κοντσέρτων σε δύο συνεχόμενες βραδιές, σε μία εκδήλωση – ορόσημο του φετινού Φεστιβάλ της Άνοιξης.

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου πραγματοποιείται ανοιχτή πρόβα με τους συντελεστές της συναυλίας, καθώς και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Πρόγραμμα

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026

Sergei Rachmaninov Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1, έργο 1

Ραψωδία σε ένα θέμα του Παγκανίνι, έργο 43

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2, έργο 18

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Sergei Rachmaninov Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 4, έργο 40

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3, έργο 30

Πιάνο Denis Kozhukhin

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική διεύθυνση Κορνήλιος Μιχαηλίδης

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/ta-kontserta-tou-rachmaninof-ntenis-kozouchin/

Τιμές εισιτηρίων

11 € (εκπτωτικά) • 16 € • 26 € • 34 € • 42 €• 52 € • 60 €

