Από την Τετάρτη 11 Μαρτίου παρουσιάζεται η ρομαντική τρυφερή νουβέλα της Τέσσας Δουλκέρη,"Ταξιδεύοντας στη Θράκη με το τρένο" , συναισθηματική ,αλλά καθόλου μελαγχολική, με μάλλον ρεαλιστική ματιά αναπτύσσεται η ιστορία της ηρωίδας [ Γερακίνας μιας φιλολόγου που έρχεται να υπηρετήσει στη Θράκη-γύρω στα 45 μάλλον ευτραφής].

Κινείται ανάμεσα σε τρεις άνδρες που είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Θίγονται επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα όπως οι Σχέσεις των φύλων, η απώλεια αγαπημένου προσώπου, ο θάνατος, η φιλία, ο έρωτας, ο ανεκπλήρωτος έρωτας.

Το κοινό παράλληλα με το ταξίδι της καρδιάς μέσω της ηρωίδας θα ταξιδεύσει στη Θράκη, στην Κομοτηνή, στη Σαμοθράκη, θα γνωρίσει την εμπειρία του τρένου, θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε λαογραφικά στοιχεία και αξιοθέατα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής, θα διασκεδάσει με τους χιουμοριστικούς διαλόγους. Ένα έργο που θα μείνει στη μνήμη του κοινού για καιρό.



Ανεβαίνει στη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ LIB’RO, Κυψέλης 15

[ΑΘΗΝΑ] τηλ.6978104737 [Κρατήσεις]



Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων [Από 11 Μαρτίου

Κάθε Τετάρτη ώρα 20.00 Avant –premiere – 11.3,18/3 και

01.Απριλιου

Στις 25 Μαρτίου μόνο απογευματινή στις 18.30

Τηλ. Επικοινωνίας 6977852524

Σκηνοθεσία-Κείμενα της ΤΕΣΣΑΣ ΔΟΥΛΚΕΡΗ

-ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ: Μαρία Κολουβού, Γιώργος Δήμου, Μάγια

Ντελέζου, Γιάννης Κουκουβίνος, [Αφηγήτρια] Λένα

Χερουβείμ.

Video-Art: Μαρία Ματσιόλα, Μουσική Σύνθεση: George

Rize, Μουσική Επιμέλεια: George Dimou, Χειρισμός

Φώτων: Ορέστης Πουλάκης