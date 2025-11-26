Το «Τρέμω» του Ζοέλ Πομμερά - ενός από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης ευρωπαϊκής θεατρικής σκηνής που ξεχωρίζει για τη βαθιά ανθρωποκεντρική του γραφή και την κινηματογραφική αίσθηση που διαπερνά τα έργα του - παρουσιάζεται από το ΚΘΒΕ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο, σε σκηνοθεσία Άρη Κακλέα, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών. Πρεμιέρα: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Ένα αινιγματικό θεατρικό έργο το οποίο ξετυλίγει ατμοσφαιρικά «μια ιστορία αγάπης που τρεμοπαίζει υπό το φως του φεγγαριού», με φόντο την αέναη σύγκρουση ανάμεσα στο καλό και το κακό, μέσα σε ένα σύμπαν μοναδικό, όπου το θέατρο γίνεται βαθιά προσωπική αλλά ταυτόχρονα και συλλογική εμπειρία.

Η σκηνή μεταμορφώνεται σε έναν ιδιόμορφο, σαγηνευτικό χώρο με αύρα καμπαρέ, έναν τόπο όπου το κοινό γίνεται μάρτυρας ενός σκοτεινού σόου που ακροβατεί ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, τον ρεαλισμό και το μεταφυσικό, τη βία και την τρυφερότητα.

Σκληρές εικόνες που αιφνιδιάζουν, τραγούδια που αναδύονται σαν προσωπικές εξομολογήσεις, μουσικές που διαπερνούν το σκοτάδι, φωτισμοί που υποβάλλουν και πυκνώνουν την ατμόσφαιρα: όλα συνθέτουν ένα παράδοξο και ιδιαίτερο «νυχτερινό σύμπαν» φτιαγμένο από δίπολα αντιθέσεων, ψευδαισθήσεων, θραύσματα ονείρων και ποιητικές αναλαμπές, ένα θεατρικό σύμπαν όπου η καθημερινότητα αποκτά μυστηριακή ένταση και μας καλεί να αφεθούμε στη σαγήνη του άγνωστου.

«Ψευδαισθήσεις ψέματα ονειροπολήσεις κρατήστε τα πάντα μην πετάτε τίποτα. Θα σας πω κυρίες και κύριοι, πως οι ψευδαισθήσεις σας είναι ίσως το πιο όμορφο πράγμα από όλα.»

