“Βροχή τα βέλη” με τον Στράτο Τζώρτζογλου

Ένας άντρας γιορτάζει τα εξηκοστά του γενέθλια και ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για το τι θα τους πει.

Για τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμα του, τον γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματα του.

Ως που μπορούν να φτάσουν οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει;

Όπως ο ίδιος λέει είναι ένας άντρας που

«σ' όλες τις ηλικίες του, κλέβει τις εφηβείες του»

Ο ήρωας μιλάει με ενθουσιασμό

για την «αξία της «αγάπης χωρίς όρια»,

το πάθος του για μια νέα ζωή γεμάτη συμπόνια και τρυφερότητα για τους άλλους ανθρώπους, την αξία της φιλίας,

την ελπίδα του να «ξαναγεννηθεί»

ως καινούργιος άνθρωπος.

«Κανέναν δεν περιμένω, κανείς δεν με περιμένει

Εχω μόνο εσάς.

Ελάτε να τραγουδήσουμε και να μου ευχηθείτε

να διώξω μακριά τον κακό εαυτό μου

και εύχομαι … να ξαναγεννηθώ…από την αρχή

Αλήθεια, είναι αργά για ν’αλλάξω;»

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μηνάς Βιντιάδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Στράτος Τζώρτζογλου

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :Δημήτρης Στρέπκος

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ : Γιάννης Ζουγανέλης

ΣΤΙΧΟΙ: Μηνάς Βιντιάδης

VIDEO ART: 'Αγγελος Σπαρτάλης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Σπύρος Κατωπόδης @eyefixstudio

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΧΟΡΟΣ

ΤΣΕΛΟ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Μυρτώ Δημητρακοπούλου

ΔΙΑΝΟΜΗ

Οδυσσέας : Στράτος Τζώρτζογλου

Ψυχή - Γυναίκα - Μάνα - Κόρη - Γιαγιά

Διόνυσος : Μυρτώ Δημητρακοπούλου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ : Σκηνή Ζωής Στράτος Τζώρτζογλου