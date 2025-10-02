Σαν σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 1998 έφυγε από τη ζωή η συγγραφέας Λιλή Ζωγράφου, η δημιουργός των «Οι Εβραίοι κάποτε» (1966), «Επάγγελμα: Πόρνη» (1978), «Η γυναίκα σου η αλήτισσα» (1984), «Η Συβαρίτισσα» (1987), «Η αγάπη άργησε μια μέρα» (1994). Το τελευταίο διασκευάστηκε και προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1997. Το 1998 η Ζωγράφου εξέδωσε το τελευταίο έργο της, ένα δοκίμιο με τίτλο «Από τη Μήδεια στη Σταχτοπούτα η ιστορία του φαλλού» όπου μελέτησε τις καταβολές της πατριαρχίας στην ελληνική κοινωνία.

Η γυναικεία χειραφέτηση βρέθηκε από νωρίς στο επίκεντρο του έργου της με το οποίο απευθύνεται στις γυναίκες και τις καλεί να διεκδικήσουν την προσωπική τους ελευθερία. Διανοούμενη και ακτιβίστρια, η Λιλή Ζωγράφου εξέφρασε με το έργο της έναν λόγο ακέραιο και ασυμβίβαστο για την προσωπική ελευθερία του ανθρώπου, τη χειραφέτηση των γυναικών, τη σεξουαλική απελευθέρωση.

Η Λιλή Ζωγράφου γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής φυλακίστηκε για αντιστασιακή δράση ενώ ήταν έγκυος και γέννησε στη φυλακή. Μετά την απελευθέρωση εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Τη διετία 1953-1954 έζησε στο Παρίσι. Από τη θέση της δημοσιογράφου αντιτάχθηκε στη Χούντα. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1950 με τη συλλογή διηγημάτων «Αγάπη», και έγινε γνωστή λίγο αργότερα με το έργο της «Νίκος Καζαντζάκης: ένας τραγικός», που εκδόθηκε το 1959, μια απομυθοποιητική προσέγγιση του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει συνέντευξη της Λιλής Ζωγράφου το 1990 στη δημοσιογράφο Δήμητρα Γκουντούνα και στην ενημερωτική πολιτιστική εκπομπή "Έκτακτη Έκδοση":

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΛΙΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ενημερωτική εκπομπή για θέματα πολιτισμού που ξεκίνησε να προβάλλεται το 1990 από την ΕΤ 1. Το συγκεκριμένο απόσπασμα περιλαμβάνει συνέντευξη της συγγραφέα Λιλής Ζωγράφου στην δημοσιογράφο Δήμητρα Γκουντούνα και προέρχεται από την εκπομπή που μεταδόθηκε στις 31 Ιουλίου 1990.

Η Λιλή Ζωγράφου, ευθύβολη και αντισυμβατική, με αφορμή το βιβλίο της «Νύχτωσε αγάπη μου, είναι χτες» (1990), μιλάει για την έννοια της απόλυτης προσωπικής ελευθερίας, για την ηρωίδα Ισαβέλλα και τις αυτοβιογραφικές αναφορές που συνέθεσαν τα στοιχεία του χαρακτήρα της. Περιγράφει επίσης, πώς αντιμετωπίζει τη γυναίκα και το φεμινιστικό κίνημα στο έργο της γενικά, προβάλλοντας και τα “προσωπικά της κοιτάγματα” ενώ αναφέρεται στη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή.

Στη διάρκεια της συζήτησης, η Λιλή Ζωγράφου μιλάει, ακόμη, για τη σχέση της με το άλλο φύλο και για το πώς αντιμετώπισε εκείνη τις ερωτικές της σχέσεις. Σχολιάζει ακόμη, την άποψή της για τον γάμο, την ατομική ελευθερία, καθώς και την κυριαρχία του έρωτα στη ζωή της. Δεν παραλείπει τέλος, να κάνει αναφορά στην έκδοση του βιβλίου της για τον Νίκο Καζαντζάκη που πρωτοκυκλοφόρησε το 1959 και την καθιέρωσε στα ελληνικά γράμματα.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Δήμητρα Γκουντούνα

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου